IMF指，對工廠或金融市場之類的長期投資已經開始顯現中美之間懷疑日增帶來的影響。IMF於即將發布的世界經濟展望中稱，「支離破碎的世界可能會更貧窮」。其模型分析情境之一顯示，如果世界分裂成以美國和中國為中心的兩大陣營，而印度和印尼等一些國家中立，則全球產出可能在五年內下降1%，長期下降2%。

近年來，美中兩大經濟體之間關係惡化，日益將彼此視為頭號戰略和經濟威脅。IMF分析，近幾年來這種轉變已經顯現，從2020年第二季度到去年第四季度，外國直接投資較疫情前下降近20%。

IMF稱，「企業和決策者愈來愈多地考慮把生產流程轉移到政治偏好一致的可信賴國家的戰略，以降低地緣政治緊張局勢對供應鏈的影響」。

IMF在1月份曾估計，長期貿易分裂，包括對移民、資本流動和國際合作的限制，將使全球生產毛額減少近7%。

IMF將發布的另一份關於金融體系分裂的分析警告稱，緊張局勢加劇可能引發跨境資金外流，威脅金融穩定。IMF表示，類似於美國和中國2016年以來這樣的分歧可能會導致雙邊跨境投資組合和銀行配置減少約15%。

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