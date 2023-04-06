越南廣電及電子訊息部門主管在聲明中稱，TikTok最近放任其平台上出現惡毒、攻擊性、虛假和迷信的內容。TikTok、Facebook和YouTube都是具有國際標準的跨境社交媒體，但在越南運營時，平台需要遵守當地關於內容和納稅義務的規定。

2月時TikTok曾表示，接獲告知政府代表將在第二季訪問其越南辦事處。TikTok越南公司指，這是當地政府既定的跨領域檢查活動，適用於在越南運營的公司，並非僅針對TikTok。該公司已將其準則升級，料從4月24日起生效。這些新準則將使規則更加透明，並強化落實的方式。

據報，TikTok在越南有近5000萬個18歲及以上的用戶。至去年第四季，該平台應越南政府的要求刪除170萬個影片，因為這些影片被認為違反政府政策。

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