阿里自2019年起開始進行大模型研究，並在近期推出階段性的研究成果，即通義千問大模型。張勇指，釘釘、天貓精靈等產品在接入通義千問測試後，變得更加聰明。他認為，面向AI時代，所有產品都值得用大模型重做一次。阿里雲希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型，並共同推動AI產業的發展。

阿里雲智能首席技術官周靖人宣布推出大語言模型通義千問。他稱，通義千問是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持。能夠跟人類進行多輪的交流，也融入了多模態的知識理解，且有非常強的文案創作能力，能夠續寫小説，編寫郵件等，可以極大增加大眾的工作效率。

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