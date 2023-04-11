港元現報7.8495元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多7點子，報7.8491元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升17.19點子至1.35952%；1星期HIBOR升4.69點子至2.03024%；2星期HIBOR跌6.24點子至2.30143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.09點子至3.55768%；6個月期HIBOR升0.07點子至4.00881%；12個月期HIBOR跌0.33點子至4.24988%。

美元指數現報102.37貶值0.208點或0.2%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.90029%，按同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9999%，連續12日擴闊，利差是2023年2月17日後最闊，當日差距為-2.2487%。

對上一次連續12日擴闊，是2018年2月21日，當日利差報-0.8907%。

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