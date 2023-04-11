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恒指半日升13點 曾升419點 50天線得而復失 科指跌穿10天、50天線

港股假期後復市，高開後最多升419點，內地公布CPI、PPI數據後，大市升幅收窄至僅升1點，半日升13點。

恒指今早高開235點，高位升419點，低位升1點，高低波幅418點。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為29.21%，下跌為24.68%，無升跌為46.09%。

恒指半日升13點或0.07%，報20344點，大市成交金額754億元；國指跌0點或0%，報6894點。恒生科技指數收報4195點，跌0.99%。

藍籌股成交金額314.85億元，佔大市成交41.75%；科指成份股成交金額215.31億元，佔大市成交28.55%；國指成份股成交金額313.04億元，佔大市成交41.51%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.74%，至96.15億元，佔大市成交12.75%。牛熊證成交金額42.05億元，減少11.63%；窩輪成交金額54.09億元，增加19.97%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌43隻升，32隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升12.2%，收報2.3元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌7.07%，收報132.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報40.9元，升4.74%；跌幅最大的是百度（9888）收報132.8元，跌7.07%。

恒指50天線(20486.56點)得而復失。科指跌穿10天線(4226.43點)、50天線(4214.93點)。

北水南下合計淨流入7.07億元，較上日減少81.8%，連續第22日流入，累計流入631.71億元，對上一次連續22日淨流入是2022年11月4日。南水北上合計淨流入27.03億元人民幣，終止單日流出。

下調證券公司保證金比例，中資券商上升。中金（3908）收報16.1元，升6.06%。

廣發証券（1776）收報11.72元，升4.27%。

中遠海控（1919）料首季少賺約75%。收報8.66元，升0.58%。

大成生化（0809）售大成糖業（3889）47%套現逾4300萬，變相減磅。大成生化收報0.127元，無升跌。大成糖業（3889）收報0.101元，升17.44%。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量跌三成。收報92.8元，升0.65%。

中人壽（2628）首季保費收入增近4%。收報12.98元，升0.46%。

長城汽車（2333）3月銷量跌10.6%。收報9.08元，升1.91%。

龍湖（0960）3月股東權益合同銷售按年升39%，首季經營性收入58.6億元。收報22.65元，升5.84%。

商湯（0020）發布「日日新」新AI大模型，賦能旗下多個內容平台。收報3.2元，跌3.9%。

英傳媒：長和（0001）英國電訊業務料數周內落實與Vodafone合併計劃。收報50.2元，升0.5%。

比亞迪（1211）擬在西班牙建大型電池廠。收報226.2元，跌0.53%。

澳門今啟動新一輪買一送一優惠吸過夜客，昨假期吸8.5萬客。澳門旅遊局料五一檔期酒店入住率逾八成，港客住宿優惠待與港旅行社商討。美高梅中國（2282）收報10.24元，升0.39%。

澳博（0880）收報4.06元，跌0.98%。永利澳門（1128）收報8.38元，升0.96%。銀河娛樂（0027）收報54.35元，跌0.64%。金沙中國（1928）收報28.75元，跌0.17%。

何猷龍：冀新濠國際（0200）止蝕。收報9.37元，無升跌。

青島港（6198）首季貨運吞吐量升近一成至1.6億噸。創52周高，見4.3元，收報4.19元，跌0.95%。

百度（9988）：文心一言沒有任何官方App。收報98.65元，升0.92%。

阿里巴巴（9988）旗下的杭州阿里巴巴網絡網絡科技註冊資本122億減至1億，知情人士︰應監管要求與組織調整無關。傳阿里版ChatGPT「通義千問」開始企業用戶體驗測試。收報98.65元，升0.92%。

比亞迪（1211）超級跑車仰望U9，將亮相上海車展。收報226.2元，跌0.53%。

抖音騰訊（0700）視頻達成合作，短視頻可合法二創。收報375.6元，跌2.54%。

廖企（0194）首進軍英國，近4.3億收購倫敦收租物業Barratt House。收報6.43元，跌0.62%。

阿里影業（1060）受上市投資損失所累，發盈警料全年虧損3億人幣。收報0.53元，升3.92%。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511），持股降至5%以下不用再申報。收報8.84元，跌4.95%。

東方海外（0316）首季收入跌57%，總載貨量減少3.2%。收報150元，升0.67%。

劉強東減持京東健康（6618），套現5億。收報57.5元，無升跌。

中石化（0386）高級副總裁凌逸群辭職。收報4.78元，升1.27%。

乘聯會：3月乘用車市場零售按月增17%，新能源車按月增27%。吉利（0175）收報9.91元，升1.64%。比亞迪（1211）收報226.2元，跌0.53%。華晨中國（1114）收報3.37元，升0.6%。廣汽集團（2238）收報4.92元，升0.2%。東風集團股份（0489）收報3.66元，升1.67%。長城汽車（2333）收報9.08元，升1.91%。北京汽車（1958）收報2.18元，升1.4%。慶鈴汽車股份（1122）收報0.89元，升2.3%。小鵬（9868）收報40.75元，升0.99%。五菱（0305）收報0.81元，跌1.22%。理想汽車（2015）收報94元，升1.13%。蔚來（9866）收報70.35元，跌0.71%。零跑（9863）收報38.2元，升0.79%。

中電（0002）：自4月29日停發地租及差餉特別回扣，歷年回扣發給客戶共30.31億。收報57.25元，升0.35%。

吉利（0175）3月總銷量升9%，完成目標19%，純電升118%，極氪升271%。收報9.91元，升1.64%。

破頂股表現

破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見1.6元，收報1.6元，升5.26%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.77元，收報7.61元，升0.79%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8342.45元，收報8342.45元，升0.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.56元，收報13.44元，升7.95%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.95元，收報11.88元，升2.59%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見61.3元，收報60元，升2.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見13.16元，收報13.04元，升7.86%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106元，收報106元，升0.14%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.5元，收報116.5元，升0.04%；越秀地產（0123）創52周高，見12.84元，收報12.78元，升6.68%；IGG（0799）創52周高，見4.59元，收報4.3元，跌1.15%；新秀麗（1910）創52周高，見25.3元，收報25元，升0.81%；國藥控股（1099）創52周高，見25.3元，收報24.2元，跌3.2%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.48元，收報14.16元，升0.28%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.74元，收報5.6元，跌1.06%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見28.9元，收報28.65元，跌0.17%；神威藥業（2877）創52周高，見8.63元，收報8.53元，升1.07%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.35元，收報7.3元，升3.25%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見23.3元，收報21.9元，跌2.45%；中信（0267）創52周高，見9.44元，收報9.29元，升2.2%；中石油（0857）創52周高，見4.98元，收報4.93元，升2.92%；中移動（0941）創52周高，見66.4元，收報64.55元，跌2.12%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括開源控股（1215）低見0.015元，收報0.017元，跌10.53%；瑞斯康集團（1679）低見0.1元，收報0.1元，跌9.09%；德利機械（2102）低見0.151元，收報0.151元，跌2.58%；瑞科生物（2179）低見16元，收報16元，跌3.96%；融科控股（2323）低見0.025元，收報0.027元，跌10%；新銳醫藥（6108）低見0.079元，收報0.083元，無升跌；環康集團（8169）低見0.035元，收報0.035元，跌12.5%；CLASSIFIED GP（8232）低見0.033元，收報0.033元，跌13.16%；光榮控股（9998）低見0.126元，收報0.158元，升0.64%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，原生態牧業（1431）低見0.163元，收報0.163元，跌4.12%；佳兆業健康（0876）低見0.05元，收報0.053元，升6%；HYPEBEAST（0150）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；綠科科技國際（0195）低見0.385元，收報0.385元，跌3.75%；延長石油國際（0346）低見0.036元，收報0.036元，跌14.29%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.69元，跌2.82%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；帝國科技集團（0776）低見4.1元，收報4.3元，跌12.07%；高陽科技（0818）低見0.74元，收報0.74元，跌2.63%；國際精密（0929）低見0.48元，收報0.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，陽光油砂（2012）收報0.86元，升32.31%；萬勵達（8482）收報0.09元，升30.43%；偉源控股（1343）創52周高，見0.146元，收報0.138元，升27.78%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見3.75元，收報3.7元，升20.52%；龍光地產（3380）收報1元，升19.05%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.23元，升18.56%；中國育兒網絡（1736）收報0.045元，升18.42%；大成糖業（3889）收報0.101元，升17.44%；金茂（0817）收報1.61元，升16.67%。

下跌異動股，包括，杉杉品牌（1749）收報0.46元，跌25.81%；浙江永安（8211）收報0.035元，跌20.45%；NEXION TECH（8420）收報0.09元，跌17.43%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.081元，跌17.35%；北大資源（0618）收報0.146元，跌17.05%；中國興業控股（0132）收報0.21元，跌14.98%；金活醫藥集團（1110）收報0.63元，跌14.86%；中國寶力科技（0164）收報0.081元，跌14.74%；延長石油國際（0346）見52周低0.036元，收報0.036元，跌14.29%。

 

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