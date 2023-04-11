據公告，為促進生成式人工智能技術健康發展和規範應用，根據《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規，國家互聯網信息辦公室起草了《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》。

意見反饋截止時間為2023年5月10日。

今次意見稿涉及21條，當中包括提供生成式人工智能產品或服務應當遵守法律法規的要求，尊重社會公德、公序良俗，以及當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等，以及尊重知識產權、商業道德，不得利用算法、數據、平臺等優勢實施不公平競爭。

同時，尊重他人合法利益，防止傷害他人身心健康，損害肖像權、名譽權和個人隱私，侵犯知識產權。禁止非法獲取、披露、利用個人信息和隱私、商業秘密。

提供生成式人工智能服務應當按照《中華人民共和國網絡安全法》規定，要求用戶提供真實身份信息。提供者應當明確並公開其服務的適用人群、場合、用途，採取適當措施防範用戶過分依賴或沉迷生成內容。

提供者在提供服務過程中，對用戶的輸入信息和使用記錄承擔保護義務。不得非法留存能夠推斷出用戶身份的輸入信息，不得根據用戶輸入信息和使用情況進行畫像，不得向他人提供用戶輸入信息。法律法規另有規定的，從其規定。

提供者應當建立用戶投訴接收處理機制，及時處置個人關於更正、刪除、屏蔽其個人信息的請求；發現、知悉生成的文本、圖片、聲音、視頻等侵害他人肖像權、名譽權、個人隱私、商業秘密，或者不符合本辦法要求時，應當採取措施，停止生成，防止危害持續。

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