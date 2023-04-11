該調查於今年 3 月在全球五大洲進行，訪問了 406 名傳訊專業人士，發現全球 86%受訪者對生成式 AI 的發展感到樂觀。有29%受訪者擔心生成式 AI 的興起會在未來減少或取締其崗位，當中四成 35 歲以下受訪者對此表示擔憂，反而45歲或以上受訪者中只有 21%對此感憂慮。

調查發現，全球 61%傳訊行業工作者表示已在日常工作中運用生成式 AI 工具，當中21%受訪者經常使用這些工具。89%傳訊專業人士預計半年後每週至少使用一次 AI 工具。

不過，85%傳訊專業人士對生成式 AI 技術在未來可能帶來的法律和道德問題表示憂慮。只有 55%受訪者表示曾接受過某種形式的 AI 技術培訓，接受過如何負責任地使用生成式 AI 相關培訓的受訪者更只有18%。企業大多並未做好準備，目前只有 11%企業已為生成式 AI 工具的使用制定政策或準則。

Sandpiper行政總裁Emma Smith表示，隨著生成式 AI 工具逐漸普及，內容管理、可信程度及傳播相關的管制及信任問題無疑會增加，必須做好準備。

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