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港股ADR跌84點 夜期高水45點 美期亞股升

美股向上，港股ADR跌84點或0.41%，報204101點，即月恒指夜期跌20點，報20530點，夜期高水45點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.18%，折合報372.16元；阿里巴巴（9988）跌1.42%，折合報97.89元；美團（3690）跌0.2%，折合報135.14元；匯控（0005）升0.24%，折合報54.93元；建行（0939）升0.05%，折合報5.19元。

道期現升0.047%；標期現升0.04%；納期現升0.06%。日股現升0.29%，韓股現升0.1%，澳股現升0.71%。

VIX指數隔晚升0.68%或0.13點，報19.1點。

紐油現跌0.06%或0.04美元，報81.48美元；布油現跌0.05%或0.04美元，報85.56美元；金價現升0.07%或1.49美元，報2005.11美元；LME 銅期貨隔晚升0.61%或54.5美元，報8854.5美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.4243厘。

今日焦點股份可留意：

中華燃氣（8246）易主，胡翼時夫婦淡出。

香港科技探索（1137）：3月份訂單總商品交易額19.8億元，按年跌12.8%。

潤地（1109）3月權益合同銷售金額按年增1.49倍。

寶寶樹（1761）炒老臣子、CFO兼執董徐翀，復星系高層再入場。

巴菲特減持比亞迪（1211）至10.9%，套現5億元。

中國利郎（1234）：首季零售額按年錄低雙位數增長。

花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低，復活長假錄48萬遊客入境。

 

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