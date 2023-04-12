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葉氏化工：冀增中高檔塗料佔比至逾五成 與太盟合作助溶劑業務發展上游業務

葉氏化工（0408）較早前落實完成減持從事溶劑業務的謙信化工51%權益予太盟，執行董事兼行政總裁葉鈞表示，集團將專注於原有的塗料及油墨業務。當中塗料業務將進一步增加銷售門店，及將現有中高端塗料的銷售佔比，由目前的三成，在將來提高至佔五、六成比重。油墨業務部門則會物色與業務有協同效應的項目。集團尚保留24%權益的謙信化工，則會向上游業務發展，在湖北荊門設生產所需的醋酸原料。

葉鈞指出，塗料業務來自裝修及新樓市場的業務佔比各佔80%及20%，因此內房問題頻生對葉氏的影響有限，遺下給他們的應收款問題，到今年只餘數百萬元而已。為配合長遠發展，集團透過經銷商開設門店，已由早年約600間，增至最近2400間左右，用作展示產品效果，因此將來重點會做多些中高檔塗料，將來還可以兼售輔材。

至於油墨生意，他說，葉氏會物色有特點並適用於電子線路板所需油墨的生產商，冀與現有業務補足，目前並無意重新推進到內地上市。旗下大嘜養車受到內地封城致影響國民出行下，業務受到影響，因此已著手減少約一成店鋪數目，因此今年首季營運表現已有改善。同時葉氏出資約800萬元人民幣，參與投資一家水性樹脂公司的少數股權，並繼續物色與業務有協同作用的項目去投資。執行董事及財務總裁何世豪補充，完成減持謙信股權及派特別息後，集團餘下業務每年的營運現金流仍有逾1億至2億元，淨負債率降至近零水平，將來尚有空間尋求銀行融資。

在溶劑業務方面，葉鈞稱，謙信主力生產醋酸脂，每年採購生產所需的上游物料醋酸涉資龐大，亦要一氧化碳配合，因此引進太盟成為謙信大股東，他們既可以和太盟旗下的盈德氣體，鎖定一氧化碳長期供應，亦可以爭取項目融資，在湖北荊門設上游醋酸廠自給自足。他估計該廠需投資17億至18億元人民幣，料在2025年第三、四季落成，年產60萬噸醋酸原料，幫助溶劑業務垂直整合後，預期有助該業務毛利率提升2至3%。葉氏仍打算保留謙信24%股權。

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