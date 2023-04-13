會議紀要稱，官員們認同「一些額外的政策緊縮可能是適宜的」。幾位聯儲局官員最近幾天也重申了這一立場。

會議紀要稱，決策者們「評論說，銀行業近期的發展可能會導致家庭和企業的信貸狀況收緊，並會對經濟活動、招聘和通脹產生壓力」，但他們也認為影響程度不確定。 「在這種背景下，與會者繼續高度關注通脹風險」。

與此同時，會議紀要也表明，決策者並沒有完全承諾5月再次加息，因為他們認為有必要評估有關銀行業動盪會如何影響經濟的最新數據。幾位官員強調，有鑑於高度不確定的經濟前景，在決定適當的貨幣政策立場前，須保持靈活性和選擇性。

根據官員的預測中值，決策者上月預測今年利率將達到5.1%，這意味著將再加息25基點。18 位官員中有7位認為利率會高於這一水準，以冷卻物價壓力。

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