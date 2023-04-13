恒指今早低開331點或1.64%，報19977點，大市成交金額27億元；國指今早低開125點或1.83%，報6741點。恒生科技指數開市報4075點，跌2.2%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為3.27%，下跌為11.81%，無升跌為84.91%。