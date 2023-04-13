恒指今早低開331點或1.64%，報19977點，大市成交金額27億元；國指今早低開125點或1.83%，報6741點。恒生科技指數開市報4075點，跌2.2%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為3.27%，下跌為11.81%，無升跌為84.91%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、九龍倉置業（1997）、恒安（1044）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，69隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升0.44%，報45.6元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.62%，報144.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報24元，無升跌；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報16.28元，跌6.33%。
恒指跌穿10天線(20247.43點)、100天線(20069.99點)，下試20天線(19868.43點)。科指跌穿20天線(4102.53點)、100天線(4166.4點)、250天線(4118.79點)。
迅銷（6288）最快今日公布中期業績。無成交，報17.72元。
北森控股（9669）今日上市，定價29.7元。開市報29.6元，跌0.34%。
軟銀正減持阿里（9988），據報持股量將降至不足4%。開市報91.6元，跌4.63%。
中集車輛（1839）盈喜，首季多賺逾3倍。開市報6.81元，升8.96%。
廈門建發入股紅星美凱龍（1528），獲內地反壟斷機構開綠燈。無成交，報3.62元。
融創（1918）復牌，稱已達成復牌指引。見52周低1.93元，開市報1.93元，跌57.86%。
內房恒盛（0845）再添30.6億元借款違約。開市報0.076元，升7.04%。
伯明翰體育（2309）及主要股東擬出售球會及聖安德魯斯球場。無成交，報0.55元。
耀才（1428）︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元。無成交，報1.36元。
首季安踏（2020）品牌產品零售額按年錄中單位數正增長。開市報107.8元，跌3.92%。
葉氏化工（0408）：冀增中高檔塗料佔比至逾五成，與太盟合作助溶劑業務發展上游業務。無成交，報3.62元。
破頂股包括，神威藥業（2877）創52周高，見8.65元，開市報8.65元，升0.35%。
1隻股份創52周低，包括，融創中國（1918）低見1.93元，開市報1.93元，跌57.86%。
異動股
上升異動股，包括，明發（0846）開市報0.345元，升11.29%；中集車輛（1839）開市報6.81元，升8.96%；道和環球（0915）開市報0.13元，升8.33%；靖洋集團（8257）開市報0.145元，升7.41%；恒盛地產（0845）開市報0.076元，升7.04%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報6.535元，升4.39%；華夏文化科技（1566）開市報0.057元，升3.64%；ＦＩ二南方國指（7588）開市報4.93元，升3.22%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報5.05元，升3.06%。
下跌異動股，包括，融創（1918）見52周低1.93元，開市報1.93元，跌57.86%；INTL GENIUS（0033）開市報3.2元，跌11.85%；華億金控（8123）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；萬國數據（9698）開市報16.28元，跌6.33%；京東（9618）開市報144.4元，跌5.62%。
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