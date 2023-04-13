港元現報7.8491元升值8點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多27點子，報7.8472元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升39.3點子至1.84226%；1星期HIBOR升26.18點子至2.28143%；2星期HIBOR升21.11點子至2.44935%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.38點子至3.51125%；6個月期HIBOR升0.21點子至4.01095%；12個月期HIBOR升2.89點子至4.25077%。

美元指數現報101.535升值0.035點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.93729%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.0851%，連續第13日擴闊，利差是2023年2月17日後最闊，當日差距為-2.2487%。

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