據界面報導，這封匿名舉報信發出日為4月12日，收件人為「華潤置地投資者關系部領導」，署名「關心公司的市場人士」。而安永同日即在官方微信發《聲明》否認事件。

安永的聲明指出，注意到一封提及安永、華潤置地以及涉及安永管理層的匿名信函被多次轉發。公司嚴正指出匿名信中的相關指控嚴重失實、其內容與事實嚴重不符，並已經采取一切必要的法律行動，包括但不限於提出誹謗的訴訟。

安永指，對於任何組織、媒體、個人或其他第三方利用該等內容以捏造、侮辱、誹謗或惡意傳播關於安永的不實信息，又或對安永、相關人員及機構的聲譽造成任何傷害，將保留通過法律途徑追究法律責任，並向其索賠一切損失的權利。

華潤置地給予該網的聲明則回應指，近日收到相關人士的電郵查詢，也留意到網上流轉的信息，經初步調查與核實，上述網上信息對華潤置地的質疑與事實嚴重不符。華潤置地對網上傳播虛假消息的人士保留法律追究的權力。據指，華潤置地亦已向公安機關報警。

據報導，匿名舉報信指出，據安永可靠消息，2019年末，安永大中華區最高管理團隊GCLT（GreaterChinaLeadershipTeam）大多數成員及若干資深合伙人集體同時以每平方米1.73萬元人民幣購入至少10餘套位於海口的華潤悅府純住宅，周邊與該項目配置相當的二手住宅均價在每平方米3.5萬元人民幣左右，存在嚴重的一二手房價倒掛情況。

信中又稱，參與購房的幾乎所有人均未落戶海口，且之後年度在海南未有合理長度居留，並直指這些人的主要購房意圖為炒房獲利。信中提出兩大疑點，指華潤置地是否以顯著低於當時市場價的房價出售房源給安永，以及安永管理層當時是否具備在海口購房的資格。

華潤置地於今年3月29日公布更換核數師，當時披露的原因是根據財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於央企財務決算審計工作的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家央企財務決算審計業務的年限有限制。而公司連續委聘安永為獨立核數師的年期已經達到規定年限，故在安永退任後改為委任畢馬威為新任核數師。

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