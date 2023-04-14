恒指今早高開78點或0.39%，報20422點，大市成交金額24億元；國指今早高開23點或0.35%，報6898點。恒生科技指數開市報4170點，升0.26%。通訊服務、金融、必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為3.36%，下跌為0.54%，無升跌為96.09%。