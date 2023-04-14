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恒指高開78點升穿50天線 陸控上市升6.1%

恒指今早高開78點或0.39%，報20422點，大市成交金額24億元；國指今早高開23點或0.35%，報6898點。恒生科技指數開市報4170點，升0.26%。通訊服務、金融、必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為3.36%，下跌為0.54%，無升跌為96.09%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、萬洲（0288）、長和（0001）拖累大市。

藍籌33隻升，6隻下跌，37隻無升跌。藥明生物（2269）升2.97%，報55.45元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.46%，報130.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，1隻下跌，23隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報2.97元，升1.71%；跌幅最大的是百度（9888）開市報130.8元，跌2.46%。

恒指升穿50天線(20378.88點)。科指受制於100天線(4173.41點)。

日本政府批准大阪興建賭場度假村。濠賭股新濠國際發展（0200）無成交，報9.16%；美高梅中國（2282）無成交，報9.97元；澳博（0880）開市報4.06元，升0.5%；永利澳門（1128）開市報8.19元，升0.61%；銀河娛樂（0027）開市報54.4元，升0.28%；金沙中國（1928）開市報28.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，招金礦業（1818）無成交，報0.78元。

陸控（6623）上市，隔晚ADR升1.5%，折合31.55港元。報33.5元，升6.1%。

內地三大航空公司3月客量以倍數上升。國航（0753）開市報7.17元，升0.84%。南航（1055）無成交，報5.7元。東航（0670）無成交，報3.15元。

平保（2318）首季保費收入升5.6%。無成交，報0.78元。

股東聯盟據稱就電視廣播（0511）埋堆堆運作向內地監管部門投訴。TVB否認「大台小股東大聯盟」指控，將向其採取法律行動。開市報8.63元，跌2.82%。

傳遭匿名舉報低價賣樓利益輸送，潤地（1109）報警安永否認。開市報38.6元，無升跌。

中車（1766）發盈喜，料首季純利最多增近2倍。無成交，報0.78元。

知乎（2390）中文大模型「知海圖AI」內測。無成交，報0.78元。

融創中國（1918）兩名效力近廿年老臣子辭任執董。見52周低1.74元，開市報1.74元，跌14.71%。

內地擬限大型鋼廠產量，不能超過去年。馬鞍山鋼鐵股份（0323）開市報1.74元，跌1.14%。

鞍鋼股份（0347）無成交，報2.52元。

碧桂園（2007）旗下據報從私銀取得9億港元貸款。開市報2.36元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，IGG（0799）創52周高，見4.7元，開市報4.7元，升1.51%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.87元，開市報5.87元，升1.91%；神威藥業（2877）創52周高，見9元，開市報9元，升0.9%；愛康醫療（1789）創52周高，見10.6元，開市報10.6元，升1.34%。

異動股

上升異動股，包括，能源國際投資（0353）開市報0.47元，升13.25%；新娛科控股（6933）開市報0.4元，升8.11%；再鼎醫藥（9688）開市報31.25元，升7.2%；中發展控股（0475）開市報0.39元，升6.85%；民生國際（0938）開市報1.9元，升4.4%；創新奇智（2121）開市報22.6元，升4.39%；寶燵控股（8601）開市報0.27元，升3.85%；聯康生物（0690）開市報0.055元，升3.77%；六福集團（0590）開市報27元，升3.65%。

下跌異動股，包括，融創（1918）見52周低1.74元，開市報1.74元，跌14.71%；鼎石資本（0804）開市報0.345元，跌9.21%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）開市報0.15元，跌9.09%；電視廣播（0511）開市報8.63元，跌2.82%；百度（9888）開市報130.8元，跌2.46%；聯合能源集團（0467）開市報1.05元，跌1.87%；紛美包裝（0468）開市報1.55元，跌1.27%。

 

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