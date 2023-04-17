恒指今早低開64點，高位升121點，低位跌139點，半日高低波幅261點。

恒指半日升110點或0.54%，報20548點，大市成交金額605億元；國指升31點或0.45%，報6945點。恒生科技指數收報4186點，升0.53%。

藍籌股成交金額226.23億元，佔大市成交37.39%；科指成份股成交金額116.81億元，佔大市成交19.3%；國指成份股成交金額194.75億元，佔大市成交32.19%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.97%，至90.7億元，佔大市成交14.96%。牛熊證成交金額45.49億元，減少6.89%；窩輪成交金額45.21億元，減少2.95%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。京東（9618）、藥明生物（2269）、安踏（2020）拖累大市。

藍籌45隻升，29隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升4.33%，收報8.68元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.54%，收報109.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報42.4元，升8.44%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.83元，跌3.41%。

恒指10天線(20385.14點)升穿50天線(20348.74點)。科指100天線(4177.07點)升穿50天線(4176.88點)。

北水南下合計淨流入23億元，較上日減少31.48%，淨流入金額是4月14日33.56億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入67.71億元，對上一次連續3日淨流入是3月10日。南水北上合計淨流出3.32億元人民幣，終止單日流入。

361度（1361）首季主品牌零售額，約低雙位數正增長。收報4.17元，跌1.18%。

中信建投（6066）非執董周成躍，涉嚴重違紀違法遭中紀委調查。收報8.29元，升2.73%。

百度（9888）Apollo搶先發布升級駕艙圖產品矩陣。收報130元，無升跌。

信義能源（3868）建議10供1籌逾16億元，供股價折讓10%。收報2.24元，跌7.82%。

鞍鋼股份（0347）料首季轉盈為蝕1.5億元人民幣。收報2.61元，升0.38%。

匯控（0005）出售法國零售業務有變，與買家修訂交易條款。收報57.15元，升2.79%。

北森（9669）掛牌翌日，被國際資源沽0.3%股份，作價半億。創上市新低，見16元，收報16.24元，跌6.88%。

建材股發盈警，中國建材（3323）料首季盈轉虧近6億人幣。收報5.91元，跌9.77%。

David Webb，減持愛高（0328）至5%以下。收報0.035元，跌2.78%。

軟銀減持5000萬股商湯（0020），持股跌穿14%。收報2.83元，跌3.41%。

周大福（1929）第四季度零售值按年增14.2%。收報16.36元，升3.68%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.82元，收報1.79元，升7.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8345.65元，收報8345.65元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.35元，收報1060.8元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.19元，收報11.19元，升0.81%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.44元，收報3.12元，跌0.64%；保利置業（0119）創52周高，見2.2元，收報2.17元，升0.93%；越秀地產（0123）創52周高，見13.3元，收報13.14元，跌1.05%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；普拉達（1913）創52周高，見60.5元，收報60.5元，升3.42%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.56元，收報4.56元，升2.93%；北京控股（0392）創52周高，見30.15元，收報30.15元，升2.03%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.02元，收報14.56元，跌1.89%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見30.15元，收報29.65元，跌1%；亞信科技（1675）創52周高，見15.58元，收報15.38元，跌0.65%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升12.75%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25元，收報24.6元，升2.93%；華虹半導體（1347）創52周高，見38.8元，收報37.95元，無升跌；中信（0267）創52周高，見9.55元，收報9.53元，升0.74%；中石化（0386）創52周高，見5.07元，收報5.05元，升1.61%；中石油（0857）創52周高，見5.3元，收報5.28元，升3.94%；中海油（0883）創52周高，見12.86元，收報12.78元，升1.27%；中移動（0941）創52周高，見68.45元，收報68元，升1.57%；農業銀行（1288）創52周高，見3.05元，收報3.03元，無升跌。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，康達環保（6136）低見0.455元，收報0.47元，跌2.08%；國美金融科技（0628）低見0.155元，收報0.155元，跌4.32%；建德國際控股（0865）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；華夏文化科技（1566）低見0.045元，收報0.049元，無升跌；德利機械（2102）低見0.149元，收報0.152元，跌1.3%；精技集團（3302）低見0.295元，收報0.3元，跌1.64%；新銳醫藥（6108）低見0.077元，收報0.077元，跌3.75%；飛天雲動（6610）低見1.84元，收報1.91元，跌4.5%；積木集團（8187）低見0.191元，收報0.191元，跌9.91%；WMCH GLOBAL（8208）低見0.025元，收報0.027元，跌6.9%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.161元，跌3.01%；山水水泥（0691）低見1.23元，收報1.23元，跌3.91%；港通控股（0032）低見9.94元，收報10.2元，跌2.49%；安全貨倉（0237）低見1.92元，收報1.92元，跌4.95%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中天順聯（0994）低見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.82元，收報0.82元，跌1.2%；華科資本（1140）低見0.255元，收報0.265元，跌3.64%；超智能控股（1402）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；維力生活科技（1703）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%。

異動股

上升異動股，包括，中盈盛達融資擔保（1543）收報0.61元，升67.12%；奧栢中國（8148）收報0.07元，升42.86%；海信家電（0921）創上市新高，見18.56元，收報17.52元，升28.07%；永豐集團控股（1549）收報0.185元，升27.59%；龍資源（1712）收報1.2元，升25%；國科控股（8275）收報0.25元，升23.64%；IGG（0799）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升20.43%；世紀建業（0079）收報0.095元，升20.25%；百心安（2185）收報7.39元，升19.58%；浦林成山（1809）收報6.49元，升19.52%。

下跌異動股，包括，中國華君（0377）收報1.06元，跌24.29%；中國國家文化產業（0745）收報0.058元，跌20.55%；盛洋投資（0174）收報0.4元，跌20%；基地錦標集團（8460）收報0.147元，跌18.33%；民商創科（1632）收報0.395元，跌17.71%；海峽石油化工（0852）收報0.162元，跌16.92%；華融金控（0993）收報0.077元，跌16.3%；亦辰集團（8365）收報0.8元，跌15.79%；昇柏控股（2340）收報0.295元，跌15.71%；METROPOLIS CAP（8621）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌15.38%；實德環球（0487）收報0.106元，跌12.4%。

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