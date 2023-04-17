Ｈ＆Ｈ國際控股（1112）公布，截至3月底止首季，收入增17.3%至31.48億元人民幣(下同)，料今年成人營養及護理用品將於內地實現溫和增長。半日收報13.48元，跌0.14%。
公司指收入上升，主因內地以及澳洲及新西蘭（「澳新」）成人營養及護理用品分部的強勁增長(按年升63.2%)以及寵物營養及護理用品分部的穩健增長(按年升28.2%)。儘管益生菌的銷售增長強勁(按年升70.6%)，惟嬰幼兒營養及護理用品分部產生的收入有所減少(跌9.2%)，主要受到嬰幼兒配方奶粉銷售因渠道優化戰略及嬰幼兒配方奶粉行業的競爭加劇而更加疲弱所影響(按年跌22.6%)。
來自內地的收入按同類比較基準按年增長15.3%，成人營養及護理用品分部實現高雙位數增長，而寵物營養及護理用品分部則持續增長。儘管益生菌實現高雙位數增長，上述增長與嬰幼兒配方奶粉銷售疲弱造成的嬰幼兒營養及護理用品銷售下降抵銷。
澳新實現按年雙位數增長，按同類比較基準增長18.6%，其中成人營養及護理用品分部的本地及出口渠道均實現增長。
於北美地區，得益於寵物營養及護理用品收入按同類比較基準增長23.0%，總收入按同類比較基準按年增長23.2%。
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