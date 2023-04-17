文章日期：2023年4月17日 14:09
友和（2347）公布，於消費券派發首天(4月16日)，友和電子商務平台錄得交易額比4月平均增2.7倍，平均訂單金額超過1600元。
風扇、抽濕機、美容儀器是最受歡迎的類別，以品牌計，Apple、Dyson和Philips是交易額最高的三個品牌。
同時，友和網上平台錄得超過10萬名獨立訪客到訪，瀏覽消費券及各款產品優惠。
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