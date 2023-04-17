風扇、抽濕機、美容儀器是最受歡迎的類別，以品牌計，Apple、Dyson和Philips是交易額最高的三個品牌。

同時，友和網上平台錄得超過10萬名獨立訪客到訪，瀏覽消費券及各款產品優惠。

友和現報0.72元，跌1.37%。

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