文章日期：2023年4月17日 15:00
彭博社報道，一些投資者稱，他們用簡訊詢問萬達集團及其子公司的代表，是否有任何信託貸款違約或者展期，獲回覆稱，「商管是沒有信託，地產信託目前沒有違約」。
投資者引述萬達的代表回覆稱，地產信託方面，將繼續兌付所謂的集合信託 ；單一信託貸款 將繼續展期，去年就已經是這樣操作。
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