文章日期：2023年4月17日 15:24
滬深三大指數全日高收。滬指午後升幅擴大，以全日最高位收市，收報3385點，升47點或1.42%，成交額5238億元人民幣（下同）。
深證成指午後反覆向上，以全日最高位收市，收報11855點，升55點或0.47%，成交額5970億元，兩市合共成交額11208億元。
創板指收報2434點，升6點或0.26%。
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