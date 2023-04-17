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渣打大灣區營商景氣指數升破50 為7個季度以來首錄升幅

渣打銀行與貿發局今天公佈2023年首季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI)，「業務活動現狀指數」按季增11.8點至51.3，是繼2021年第四季後，首次超過50返回擴張空間。而「業務活動預期指數」更跳升至61.5，升幅達16.4點。GBAI勝於預期，反映在通關效應下，大灣區企業經已重拾信心。 

調查顯示，各行業的「現狀指數」及「預期指數」全線錄得增長，「金融服務」和「創新和技術」的「現狀指數」表現最佳，分別錄59.8點及54.3點；而「預期指數」則以「專業服務」、「製造與貿易」和 「金融服務」的升幅最為顯著，升幅近17至19點至60點以上。 

貿發局研究總監范婉兒表示，現狀指數上升主要受新增外貿訂單飈升拉動，而企業的利潤指數亦重返擴張區域，香港子指數現狀及預期指數均創指數推出以來新高，反映港商對營商前景趨向樂觀。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，自內地於年初對外開放，大灣區內企業的營商信心於今年首季已明顯改善。預期在內地各項政策的支持以及全面通關的推動下，內地經濟復蘇勢頭有望持續。惟宏觀經濟下仍有很多不明朗因素，因此受訪者希望有更多支持內需政策，加強實體經濟，抵銷憂慮。

范婉兒補充，面對歐美市場疲弱風險，不少中預企已分散風險，積極開展新興市場，如東南亞及中東等地。

市場預期美息將結束加息周期，進入衰退。劉健恒指，雖然聯儲局短期加息壓力高，但息口將從高位緩慢回落。他料5月加25點子至利率頂峰，年尾前有機會減息一次，明年或增加減息次數。

 

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