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信銀國際：首季內地經濟增長超預期 全年維持6%增長的樂觀預期

內地第一季經濟增長4.5%，好過市場預期的4%，主要由社會消費，特別是服務業增長所帶動。信銀國際首席經濟師卓亮表示，主要由於零售和服務業增長超過預期，而3月出口在外貿環境不利下表現平穩，反映內地出口有一定韌性和供應鏈優勢。信銀國際維持今年內地經濟有6%增長的樂觀預期，卓亮指只要內地服務業增長能如2021年疫後首年的高單位數增速，就可達到6%或以上的增長。

3月社會消費品零售總額增長增長10.6%，較首兩個月的3.5%大幅反彈。卓亮表示，隨着內地經濟重啟，3月份服務業生產指數按年上升9.2%，較首兩個月增速加快3.7個百分點。他認為今年零售增長雖未必會維持雙位數的強勁增速，不過近期內地通脹相當溫和，有助保持居民購買力，為零售和服務營造有利環境，認為內地消費增長可以持續。

首季全國固定資產投資按年增5.1%，與首兩個月增幅微降0.4個百分點，卓亮預期會與去年增長相約。房地產市場氣氛已顯著改善，大城市房價按月重新上升，但開發投資增速回復增長則仍有待觀察。內地經濟復常和外需較弱，預期今年經濟增長動力將落在零售和服務消費，不過即使第一和第二產業保持去年增速，第三產業有6%增長，已能達到5%的官方增長目標，以疫情前10年的平均增長有8.4%而言，認為以上增速不難達到。

人行貨幣政策方面，卓亮指出因為內地經濟由零售帶動，不需要大規模放寬貨幣政策支持，而首三個月新增貸款數據亦顯示市場流動性相對充裕，預期貨幣政策漸趨中性，降低貸款基準利率的機會較低。

 

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