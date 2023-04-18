中華電力總裁蔣東強表示，我們在數年前已經開始規劃及展開海上液化天然氣接收站的建造工程，接收站投入運作後，將令燃料供應來源更多元、靈活及穩定，有助我們使用更多天然氣發電。

港燈董事總經理尹志田指出，目前正逐步以天然氣取代燃煤發電，作為過渡性減碳措施。南丫發電廠新燃氣機組 L11已於2022年投產，另一台燃氣機組L12亦將於2024年初投入運作，屆時港燈的天然氣發電比例將由現時超過50%進一步提升。當接收站落成啟用後，有助南丫發電廠取得更穩定的燃料供應，加強供電可靠性，並提升成本競爭力。

位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，由中華電力與港燈共同發展及興建，投產後，兩電聯營的香港液化天然氣接收站將會負責營運。項目的海上工程於2020年尾展開後，至今碼頭及海底輸氣管道工程已經完成，現正進行投產前的調試工作，預計接收站將於今年年中投入運作。

該艘儲氣船（將命名為 Bauhinia Spirit）是目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船，船體總長345米，液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米，由香港液化天然氣接收站公司與日本航運公司Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.簽訂協議，以定期包租形式租用。儲氣船將長期停泊在海上液化天然氣接收站，用於接收、儲存液化天然氣及將液化天然氣再氣化。天然氣會經由接收站兩條海底輸氣管道，分別輸送到中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠作發電用途。

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