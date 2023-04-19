恒指今早低開17點或0.09%，報20633點，大市成交金額15億元；國指今早低開3點或0.05%，報6999點。恒生科技指數開市報4202點，跌0.01%。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為7%，下跌為5.46%，無升跌為87.53%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，23隻下跌，27隻無升跌。銀娛（0027）升1.53%，報56.35元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.26%，報82.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，10隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報17.04元，升2.28%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報74.6元，跌1.91%。
恒指續高於10天線(20465.93點)。科指續低於10天線(4217.14點)。
鐵塔（0788）首季純利增15%，EBITDA增長2.7%。收報0.97元，無升跌。
捷榮（2119）：控股股東向大昌行出售21%， 作價較上日低約2.2%創52周高，見1.03元，收報1.03元，升14.44%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報30.5元，無升跌。
網龍（0777）內地教育業務借殼美股GEHI上市，股權價值58.88億。收報14.48元，升1.26%。
華誼騰訊娛樂（0419）：旗下醫智諾獲張家港翼唐入股4000萬人幣，部署5年內上市。收報0.134元，無升跌。
匯控（0005）：不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值。收報54.9元，無升跌。
平保（2318）首公開反駁匯控反對分拆理據，稱推戰略重組能保全球業務協同效應。收報54.9元，無升跌。
奈雪的茶（2150）：首季客單價按季增長10至20%，上調全年門店計劃至600家。收報8.58元，無升跌。
震雄（0057）：在深圳舉行65周年慶典，1500萬人幣打造創新技術中心啟用。收報1.8元，無升跌。
通關後旅客增，莎莎（0178）第四季營業額升3成。收報1.92元，升1.05%。
阿里（9988）旗下螞蟻罰款據報將削30%，監管機構還希望軟化指控措辭。收報94.5元，跌0.32%。
破頂股包括，中國通號（3969）創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升1.25%；捷榮國際（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；江西銅業股份（0358）創52周高，見14.9元，開市報14.9元，升1.36%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升11.36%；捷榮國際控股（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；洛陽鉬業（3993）創52周高，見5.42元，開市報5.42元，升4.84%；青島港（6198）創52周高，見4.49元，開市報4.49元，升0.45%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
1隻股份創52周低，包括，高陽科技（0818）低見0.7元，開市報0.7元，跌1.41%。
異動股
上升異動股，包括，捷榮國際（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；世紀集團國際（2113）開市報0.154元，升14.07%；力圖控股（1008）開市報0.239元，升12.74%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升11.36%；佳兆業美好（2168）開市報3.38元，升7.3%；普星能量（0090）開市報0.56元，升5.66%；匯森家居（2127）開市報0.243元，升5.65%；洛陽鉬業（3993）創52周高，見5.42元，開市報5.42元，升4.84%。
下跌異動股，包括，中國國家文化產業（0745）開市報0.052元，跌8.77%；中國黃金國際（2099）開市報42.6元，跌3.95%；中國東方教育（0667）開市報4.04元，跌3.58%；愛康醫療（1789）開市報10.72元，跌3.25%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌3.23%；中國升海集團（1676）開市報1.21元，跌3.2%；中國華君（0377）開市報1.3元，跌2.99%；亞洲果業（0073）開市報0.07元，跌2.78%；新娛科控股（6933）開市報0.355元，跌2.74%。
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