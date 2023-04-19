moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開17點 科指跌0.01% 捷榮升14% 阿里跌0.32%

恒指今早低開17點或0.09%，報20633點，大市成交金額15億元；國指今早低開3點或0.05%，報6999點。恒生科技指數開市報4202點，跌0.01%。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為7%，下跌為5.46%，無升跌為87.53%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，23隻下跌，27隻無升跌。銀娛（0027）升1.53%，報56.35元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.26%，報82.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，10隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報17.04元，升2.28%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報74.6元，跌1.91%。

恒指續高於10天線(20465.93點)。科指續低於10天線(4217.14點)。

鐵塔（0788）首季純利增15%，EBITDA增長2.7%。收報0.97元，無升跌。

捷榮（2119）：控股股東向大昌行出售21%， 作價較上日低約2.2%創52周高，見1.03元，收報1.03元，升14.44%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報30.5元，無升跌。

網龍（0777）內地教育業務借殼美股GEHI上市，股權價值58.88億。收報14.48元，升1.26%。

華誼騰訊娛樂（0419）：旗下醫智諾獲張家港翼唐入股4000萬人幣，部署5年內上市。收報0.134元，無升跌。

匯控（0005）：不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值。收報54.9元，無升跌。

平保（2318）首公開反駁匯控反對分拆理據，稱推戰略重組能保全球業務協同效應。收報54.9元，無升跌。

奈雪的茶（2150）：首季客單價按季增長10至20%，上調全年門店計劃至600家。收報8.58元，無升跌。

震雄（0057）：在深圳舉行65周年慶典，1500萬人幣打造創新技術中心啟用。收報1.8元，無升跌。

通關後旅客增，莎莎（0178）第四季營業額升3成。收報1.92元，升1.05%。

阿里（9988）旗下螞蟻罰款據報將削30%，監管機構還希望軟化指控措辭。收報94.5元，跌0.32%。

破頂股表現

破頂股包括，中國通號（3969）創52周高，見3.25元，開市報3.25元，升1.25%；捷榮國際（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；江西銅業股份（0358）創52周高，見14.9元，開市報14.9元，升1.36%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升11.36%；捷榮國際控股（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；洛陽鉬業（3993）創52周高，見5.42元，開市報5.42元，升4.84%；青島港（6198）創52周高，見4.49元，開市報4.49元，升0.45%；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。

破底股方面

1隻股份創52周低，包括，高陽科技（0818）低見0.7元，開市報0.7元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，捷榮國際（2119）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升14.44%；世紀集團國際（2113）開市報0.154元，升14.07%；力圖控股（1008）開市報0.239元，升12.74%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升11.36%；佳兆業美好（2168）開市報3.38元，升7.3%；普星能量（0090）開市報0.56元，升5.66%；匯森家居（2127）開市報0.243元，升5.65%；洛陽鉬業（3993）創52周高，見5.42元，開市報5.42元，升4.84%。

下跌異動股，包括，中國國家文化產業（0745）開市報0.052元，跌8.77%；中國黃金國際（2099）開市報42.6元，跌3.95%；中國東方教育（0667）開市報4.04元，跌3.58%；愛康醫療（1789）開市報10.72元，跌3.25%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌3.23%；中國升海集團（1676）開市報1.21元，跌3.2%；中國華君（0377）開市報1.3元，跌2.99%；亞洲果業（0073）開市報0.07元，跌2.78%；新娛科控股（6933）開市報0.355元，跌2.74%。

 

其他報道

鐵塔首季純利增15% EBITDA增長2.7%

捷榮：控股股東向大昌行出售21% 作價較上日低約2.2%

港股ADR跌80點 夜期低水64點 新東方等業績

聯儲局官員鷹派言論撐5月再加息 道指跌10點

金管局再沽8億美元 銀行體系總結餘跌穿500億港元 降至逾14年低

北水增持中石油 減持建行