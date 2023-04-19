恒指今早低開17點或0.09%，報20633點，大市成交金額15億元；國指今早低開3點或0.05%，報6999點。恒生科技指數開市報4202點，跌0.01%。通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為7%，下跌為5.46%，無升跌為87.53%。