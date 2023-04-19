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美債息升 科指見1個月收市低 跌穿250天線 恒指收市跌282點 北水增31%

利率期貨顯示5月加息機率達88%，午後美債息上升，2年期、10年期債息升至近1個月高，美期轉跌，港股午後跌幅亦加大，下跌股份比例上升，科指收市見近一個月低，跌穿包括250天線在內的多條平均線。三大指數連跌2日，其中，恒指累跌414點，大市成交減少，但北水流入增加。

恒指今早低開17點，見全日高位，午後跌幅擴大至跌313點，全日高低波幅296點。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為21.81%，下跌為39.47%，無升跌為38.7%。

恒指收市跌282點或1.37%，報20367點，大市成交金額999億元，較上日減少8.95%，是2月17日897.39億元成交後最少；國指跌113點或1.63%，報6889點。恒生科技指數收報4102點，跌2.39%。

藍籌股成交金額466.49億元，佔大市成交46.69%；科指成份股成交金額256.14億元，佔大市成交25.63%；國指成份股成交金額403.89億元，佔大市成交40.42%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.17%，至104.14億元，佔大市成交10.42%。牛熊證成交金額50.9億元，增加27.9%；窩輪成交金額53.24億元，減少4.24%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、銀娛（0027）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，64隻下跌，3隻無升跌。銀娛（0027）升4.41%，收報57.95元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.18%，收報13.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報294元，升1.94%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報41元，跌6.07%。

恒指跌穿10天線(20439.41點)，下試50天線(20301.4點)。科指低於10天線(4207.11點)，跌穿20天線(4170.48點)、50天線(4157.71點)、100天線(4185.52點)、250天線(4115.32點)。

北水南下合計淨流入29.66億元，較上日增加31.26%，淨流入金額是4月17日74.27億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入171.24億元，對上一次連續5日淨流入是3月14日。南水北上合計淨流出9.16億元人民幣，終止連續3日流入。

美債表現

美國2年期債息曾高見4.2586%，是3月15日後最高。美國10年期債息曾高見3.6215%，是3月22日後最高。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.52%，是4月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。低見20336.71點，是4月17日20299.15點後最低。收市報20367.76點，是4月13日後收市新低，當日報20344.48點。連跌2日，累計跌414.69點，對上一次連跌2日是3月27日。

科指曾跌最多2.77%，是3月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.4%。低見4086.07點，是4月13日4054.23點後最低。收市報4102.02點，是3月22日後收市新低，當日報4009.13點。連跌2日，累計跌151.99點，對上一次連跌2日是4月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月12日。

國指曾跌最多1.83%，是4月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.27%。低見6874.82點，是4月17日6852.48點後最低。今日收市報6889.01點，是4月13日後收市新低，當日報6875.45點。連跌2日，累計跌167.15點，對上一次連跌2日是4月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月12日。

午後消息股表現

中國投資開發（0204）完成調查獨董莫秀萍，莫轉任非執董。收報0.4元，升9.59%。

香港科技探索（1137） 中環堅道開設「英式超市by HKTVmall」。收報4.75元，跌1.25%。

李寧（2331）申請增設人民幣櫃台。收報57.25元，跌2.72%。

今早及隔晚消息股表現

長和（0001）計劃售意大利Wind Tre網絡基建業務六成股權，料套現30億歐元。收報50.65元，跌0.2%。

鐵塔（0788）首季純利增15%，EBITDA增長2.7%。收報1元，升3.09%。

捷榮（2119）：控股股東向大昌行出售21%， 作價較上日低約2.2%創52周高，見1.17元，收報0.99元，升10%。

新東方（9901）最快今日公布業績，績前收報31.45元，升3.11%。

網龍（0777）內地教育業務借殼美股GEHI上市，股權價值58.88億。收報14.82元，升3.64%。

華誼騰訊娛樂（0419）：旗下醫智諾獲張家港翼唐入股4000萬人幣，部署5年內上市。收報0.137元，升2.24%。

匯控（0005）：不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值。收報54.25元，跌1.18%。

平保（2318）首公開反駁匯控反對分拆理據，稱推戰略重組能保全球業務協同效應。收報54.25元，跌1.18%。

奈雪的茶（2150）：首季客單價按季增長10至20%，上調全年門店計劃至600家。收報8.6元，升0.23%。

震雄（0057）：在深圳舉行65周年慶典，1500萬人幣打造創新技術中心啟用。收報1.78元，跌1.11%。

通關後旅客增，莎莎（0178）第四季營業額升3成。收報1.9元，無升跌。

阿里（9988）旗下螞蟻罰款據報將削30%，監管機構還希望軟化指控措辭。收報92.25元，跌2.69%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.9元，收報1.88元，升1.08%；湖州燃氣（6661）創上市新高，見6.23元，收報6.23元，升6.5%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8350.3元，收報8350.3元，升0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1061.55元，收報1061.55元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.95元，收報1025.95元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3992.1元，收報3992.1元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見832.4元，收報832.4元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1063.4元，收報1063.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見508.6元，收報508.6元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見523.5元，收報523.5元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（83192）創上市新高，見101.05元，收報101.05元，升0.3%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.36元，收報1.23元，跌2.38%；IGG（0799）創52周高，見6.48元，收報6.03元，升0.5%；普拉達（1913）創52周高，見63.65元，收報60元，升0.84%；北京控股（0392）創52周高，見31.45元，收報31.15元，升0.65%；國藥控股（1099）創52周高，見26.45元，收報26.4元，升2.33%；石四藥集團（2005）創52周高，見5.52元，收報5.5元，升2.8%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.76元，收報15.64元，升1.16%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見15.2元，收報15.1元，升0.94%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.91元，收報5.8元，升0.35%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.65元，收報7.54元，升1.75%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.3元，收報24.1元，升1.69%；中信（0267）創52周高，見9.78元，收報9.63元，升0.42%；銀娛（0027）創52周高，見58.3元，收報57.95元，升4.41%；中石油（0857）創52周高，見5.37元，收報5.19元，跌2.26%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.16元，收報0.169元，跌0.59%；普天通信（1720）低見0.095元，收報0.107元，跌8.55%；縱橫遊（8069）低見0.127元，收報0.131元，跌0.76%；稀鎂科技（0601）低見0.17元，收報0.171元，跌10%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.124元，收報0.125元，跌1.57%；中天順聯（0994）低見0.52元，收報0.63元，無升跌；首控集團（1269）低見0.063元，收報0.065元，跌4.41%；滉達富控股（1348）低見0.065元，收報0.065元，跌13.33%；進昇集團控股（1581）低見0.178元，收報0.185元，跌7.5%；普天通信集團（1720）低見0.095元，收報0.107元，跌8.55%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，卓悅控股（0653）低見0.1元，收報0.101元，跌2.88%；高陽科技（0818）低見0.67元，收報0.69元，跌2.82%；嘉里物流（0636）低見11元，收報11.04元，跌6.91%；山水水泥（0691）低見1.21元，收報1.22元，跌3.17%；卓能（集團）（0131）低見1.82元，收報1.99元，升1.53%；HYPEBEAST（0150）低見0.237元，收報0.245元，跌9.26%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.88元，收報0.89元，跌4.3%；博富臨置業（0225）低見8.5元，收報8.5元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.68元，升0.6%。

異動股

上升異動股，包括，國際娛樂（1009）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升70.07%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.64元，升28%；壽康集團（0575）收報0.057元，升26.67%；遠東酒店實業（0037）收報0.94元，升25.33%；賽迪顧問（2176）創52周高，見0.56元，收報0.455元，升24.66%；中國錢包（0802）收報0.105元，升23.53%；中國順客隆（0974）收報0.74元，升23.33%；中國擎天軟件（1297）收報0.325元，升22.64%；大中華控股（0021）收報0.145元，升20.83%。

下跌異動股，包括，春能控股（8430）收報0.345元，跌26.6%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.077元，跌21.43%；勵時集團（1327）見52周低0.076元，收報0.08元，跌20%；中亞烯谷集團（0063）收報0.07元，跌19.54%；民商創科（1632）收報0.28元，跌18.84%；大唐潼金（8299）收報0.138元，跌18.34%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.098元，收報0.073元，跌17.05%；圓美光電（8311）創上市新低，見0.083元，收報0.084元，跌16%；中科生物（1237）收報0.048元，跌15.79%；領智金融（8163）收報0.167元，跌15.66%；北森控股（9669）創上市新低，見13.8元，收報14元，跌14.95%。

 

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