由遠東發展（0035）持有約53%股份之澳洲多元化金融服務集團BC Investment Group宣布，成功發行5.07億以澳元定價的Coventry 2023-1 Bond Trust住宅抵押貸款證券（RMBS），票據評級為AAA，定價為160基點加一個月澳洲銀行掉期息率，佔發行量的92%。
遠展指，是次為BC Invest於過去兩年半內第七次發行RMBS，並於2023年4月19日定價。今批RMBS主要由澳洲居民貸款人的第一按揭貸款作支持，包括自我管理養老基金（SMSF）的主要借款人，該按揭貸款以澳洲住宅物業作爲抵押。今次發行為BC Invest首次發行僅包括澳洲本地和SMSF主要借款人的RMBS，進一步證明BC Invest轉向主要以居民借款人為主的 RMBS計劃組合。
BC Invest主席及遠展董事總經理孔祥達表示，儘管市場面臨逆風，但現有和新投資者仍表示濃厚的興趣。他們相信，澳洲RMBS市場穩固的根基日益獲得全球投資者的認可，此對將來發展來說是個好開始。這標誌著BC Invest在過去兩年半的時間裡發行了第三個系列的RMBS，募集資金總額超過28.5億澳元。RMBS市場是他們融資戰略的一個重要組成部分。
BC Invest行政總裁David Hinde表示，今次交易獲得澳洲本地和海外投資者的大力支持，使債券規模從4.06億澳元增加到5.07億澳元。他們的貸款資產從2億澳元增長到今天的50億澳元，預計於
未來兩年內他們的貸款資產將超過100億澳元。
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