moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

遠展：澳洲附屬發行5億澳元RMBS 料兩年內貸款資產逾100億澳元

由遠東發展（0035）持有約53%股份之澳洲多元化金融服務集團BC Investment Group宣布，成功發行5.07億以澳元定價的Coventry 2023-1 Bond Trust住宅抵押貸款證券（RMBS），票據評級為AAA，定價為160基點加一個月澳洲銀行掉期息率，佔發行量的92%。

遠展指，是次為BC Invest於過去兩年半內第七次發行RMBS，並於2023年4月19日定價。今批RMBS主要由澳洲居民貸款人的第一按揭貸款作支持，包括自我管理養老基金（SMSF）的主要借款人，該按揭貸款以澳洲住宅物業作爲抵押。今次發行為BC Invest首次發行僅包括澳洲本地和SMSF主要借款人的RMBS，進一步證明BC Invest轉向主要以居民借款人為主的 RMBS計劃組合。

BC Invest主席及遠展董事總經理孔祥達表示，儘管市場面臨逆風，但現有和新投資者仍表示濃厚的興趣。他們相信，澳洲RMBS市場穩固的根基日益獲得全球投資者的認可，此對將來發展來說是個好開始。這標誌著BC Invest在過去兩年半的時間裡發行了第三個系列的RMBS，募集資金總額超過28.5億澳元。RMBS市場是他們融資戰略的一個重要組成部分。

BC Invest行政總裁David Hinde表示，今次交易獲得澳洲本地和海外投資者的大力支持，使債券規模從4.06億澳元增加到5.07億澳元。他們的貸款資產從2億澳元增長到今天的50億澳元，預計於

未來兩年內他們的貸款資產將超過100億澳元。

 

其他報道

中國飛機租賃：中國商飛客機於印尼投入營運

馬斯克指2020年投票予拜登 特朗普反駁：他親口說投的是我！

全日沽空金額152億 比率15% 盈富沽空金額最多

美債息升 科指見1個月收市低 跌穿250天線 恒指收市跌282點 北水增31%

GU銅鑼灣及旺角增設分店 兩店分別於5月及7月下旬開幕

王幹文：當局宜考慮讓散戶參與認購及買賣SPAC股份

大灣區航空推「香港至台北飛行優惠套票」 1890元起可購三套來回機票

中國投資開發完成調查獨董莫秀萍  莫轉任非執董