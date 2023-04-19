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中信證券：料中國今年GDP增長5.5%以上 消費為最大動力

早前公布的中國首季經濟增長4.5%好過預期，中信證券首席政策分析師楊帆料全年經濟增長可增長5.5%以上。隨着穩經濟政策出台、內地重新開放，以及料有限的地緣政治影響，市場對中國信心增加，當中消費將為拉動經濟最大因素之一。

楊帆指出，隨着內地房地產銷售轉好，並錄得正數，預期今年對中國經濟增長的拖累減少，有望拖累減少至接近零。不過，她指出，雖然中央推出多項扶助內房措施，惟仍需一段時間觀察期發揮作用。

過往幾年內地對互聯網平台加大力度監管，楊帆認為現時有關政策已有所轉向，加上內地大力發展數字經濟，她相信數字經濟離不開互聯網平台，但仍需要一段時間市場理解。此外，她又提到新經濟行業，如半導體、量子計算等先進工業發展將會推動今年經濟發展。

至於內地青年失業率一直高企，楊帆指這同樣是國務院最關注的問題之一，她預期政府未來將出台一系列緩解青年失業的措施，如鼓勵智能培訓，以及鼓勵企業及相關單位多招聘等。她同時指出，在互聯網平台發展蓬勃下，一些青年人透過於平台上直播帶貨等，擁有靈活工作，因而未被計入就業當中。

 

 

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