她續指，社交媒體及電商平台出現，年輕消費者有更多途徑接觸資訊，加上本土品牌產品與國際品牌質素相若，加上價格更廉宜，「國潮」有機會迎來進化至不同形式，繼續佔領內地消費者心智。她又提到，內地美妝品牌珀萊雅（滬：603605）及安踏（2020）分別於2017年及2019年轉為DTC模型，同時加強市場營銷，亦帶動收入增長及門店效益表現。該行給予安踏、李寧、珀萊雅及波司登（3998）「買入」評級。

中信里昂中國消費品分析師盛一然表示，該行預計白酒板塊將不會快速復蘇，但未來兩年將會從疫情中以年均複合增長率（CAGR）5％的速度緩慢復蘇，主要由平均銷售價格（ASP）將增長8％所帶動，而銷量因消費者更關注健康等因素而錄得輕微跌幅。她又指，雖然整體行業增長未必強勁，不過龍頭品牌將繼續從小型品牌中整合市場份額。

里昂中國微觀經濟研究部主管藍龍（Lance Noble）表示，據該行近日進行的調查發現，59%受訪者計劃於五一假期外出旅遊，按年增加10個百分點，計劃到外省旅遊和長途旅行受訪者比例亦分別增加18及10個百分點，旅遊業復蘇將帶動奢侈品及餐飲行業增長，預計旅遊業會在5月及暑假持續增長。

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