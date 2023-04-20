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小黃鴨德盈：下月推B.Duck主題小程式遊戲 6月起泰國開限定店

小黃鴨德盈控股（2250）集團早前在泰國成立子公司經營電商及授權業務，集團總經理張展耀表示，現時已在當地電商平台包括Lazada、Shopee等開店，6月將在泰國部份一線城市的百貨公司，以「店中店」或kiosk模式開設限定店，目標年底開設6至8間新店。

集團主席及行政總裁許夏林表示，過去集團在多個海外市場均有代理，考慮到泰國市場對設計包容度較高，消費力較強，因此在當地設立團隊，未來會將授權業務發展至東南亞周邊國家，再拓展南美地區。

集團去年12月與騰訊（0700）體系內公司合資成立深圳德趣科技有限公司，開發以小黃鴨（B.Duck）為主題的遊戲，微信小程式版本將於5月推出測試版本，目標在明年春季推出遊戲並讓用戶「綁號」，將線上線下的用戶引流至遊戲。

集團首席財務官謝子亮表示，上財年的新簽合同及被授權商數量均有所增加，不過額外授權金受疫情影響而下跌至3000多萬港元，料今年首幾個月因被授權商的產品庫存積累而略受影響，整體而言就對今財年表現有信心。

此外，集團本月初以700萬元人民幣為代價，購入內地深圳隱藏哇偶文化科技的20%股權，許夏林表示，未來將會加入盲盒及潮玩市場，繼續針對集團的主要消費人群，發掘不同的併購機會。

 

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