富途表示，自2022年9月起陸續有客服查詢收到詐騙SMS短信，而富途社交平台「牛牛圈」亦有數百位網友發帖陳述收到詐騙SMS短信。自發現詐騙短訊以來，富途早於去年9月就事件報警及通知相關監管機構。同時，富途證券亦在網站及App當眼位置長期登出反詐騙公告，及加強了相關投資者教育內容。更曾於2023年1月12日發佈官方新聞稿多度提醒市民勿墮詐騙陷阱。

富途提醒，如有任何疑問，請向富途證券查詢：2523 3588，24小時客服諮詢。下載投資App時，請務必從app store/ google play 搜索「富途牛牛」下載，切勿聽從第三方傳送的下載連結。

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