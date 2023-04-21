日前有報案指有人假冒本地持牌金融投資交易平台「富途牛牛」發出的短訊，邀請事主於虛假的「A股通」流動應用程式投資內地股票。富途回應指已通過不同的方法提醒廣大市民對可疑訊息保持高度警惕，積極保障投資者的安全，並再次呼籲市民小心查證。
富途表示，自2022年9月起陸續有客服查詢收到詐騙SMS短信，而富途社交平台「牛牛圈」亦有數百位網友發帖陳述收到詐騙SMS短信。自發現詐騙短訊以來，富途早於去年9月就事件報警及通知相關監管機構。同時，富途證券亦在網站及App當眼位置長期登出反詐騙公告，及加強了相關投資者教育內容。更曾於2023年1月12日發佈官方新聞稿多度提醒市民勿墮詐騙陷阱。
富途提醒，如有任何疑問，請向富途證券查詢：2523 3588，24小時客服諮詢。下載投資App時，請務必從app store/ google play 搜索「富途牛牛」下載，切勿聽從第三方傳送的下載連結。
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