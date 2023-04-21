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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 見逾兩周高 隔夜HIBOR升41點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升11.29點子至3.07381%，是4月3日後最高，當日報3.0953%。對上一次連升3日是2023年3月07日，當日拆息報3.09744%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8478元升值20點子，曾升值最多0點子，報7.8498元，亦曾升值最多34點子，報7.8464元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升41.48點子至2.61762%；1星期HIBOR升48.82點子至2.76732%；2星期HIBOR升23.7點子至2.92833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.63點子至3.61036%；6個月期HIBOR升0.83點子至4.03125%；12個月期HIBOR升2.84點子至4.36321%。

美元指數現報101.802貶值0.038點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.98229%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.1161%，終止單日擴闊，利差是4月11日後最窄，當日差距為-2.0851%。

 

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