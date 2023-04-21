美股隔晚疲軟，港股今早向覆向下，亞股亦普遍向下。恒指半日跌129點，曾跌最多0.93%，低見20206.7點，是4月13日後最低。科指曾跌2.24%，低見4006.52點，是3月23日後最低。李寧（2331）曾大升13.24%，半日升幅收窄至3.2%。
恒指今早低開66點，高位跌18點，低位跌190點，高低波幅172點。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為17.39%，下跌為31.44%，無升跌為51.15%。
恒指半日跌129點或0.64%，報20267點，大市成交金額474億元；國指跌56點或0.83%，報6838點。恒生科技指數收報4024點，跌1.81%。
藍籌股成交金額211.02億元，佔大市成交44.51%；科指成份股成交金額123.8億元，佔大市成交26.11%；國指成份股成交金額198.92億元，佔大市成交41.96%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.08%，至70.46億元，佔大市成交14.85%。牛熊證成交金額27.6億元，減少28.01%；窩輪成交金額42.86億元，減少21.32%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中行（3988）、工行（1398）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，38隻下跌，7隻無升跌。李寧（2331）升3.22%，收報59.25元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌5.66%，收報24.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報49.1元，升0.2%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.54元，跌6.96%。
恒指20天線(20243.46點)、50天線(20264.27點)、100天線(20223.56點)失而復得。科指續低於250天線(4113.73點)。
北水南下合計淨流入3.8億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出24.74億元人民幣，終止單日流入。
復星旅遊文化（1992）首季利潤倍增，Club Med4月8日止營業較上半年增34%。收報9.26元，升0.22%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中州證券（1375）收報1.19元，跌1.65%。中海宏洋（0081）收報4.52元，無升跌。中國建築國際（3311）收報9.55元，升1.6%。長城汽車（2333）收報9.42元，升0.43%。中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.4元，跌3.05%。
寶新金融（1282）獲星商人逾2.2億元洽購並易主。收報0.202元，升31.17%。
融創（1918）：債務逾75%持有人支持重組，延期供額外債權人加入支持重組。收報1.88元，升5.62%。
中播（0471）領投《香港達人秀》料耗資2000萬，Viu TV參與播放。收報0.64元，跌1.54%。
內地4月批86款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）網易（9999）。收報352元，跌1.4%。
國泰（0293）：3月載客人次按年升42倍，按月增19%。收報7.78元，升0.26%。
中電信（0728）首季淨利潤錄79.8億人幣，按年增11%。收報4.4元，升1.38%。
中移動（0941）首季多賺9.5%，勝預期，EBITDA增4.9%符預期。中移動3月份上客量達411萬戶，5G套餐單月上客半億。收報67.65元，升0.22%。
聯通（0762）5G套餐用戶3月份淨增1.8%或405萬戶。收報6.32元，升1.12%。
快手（1024）遭新浪創辦人旗下基金第3度減持。收報49.1元，升0.2%。
李寧（2331）：首季「零售流水」中單位數增長，同店銷售下降。收報59.25元，升3.22%。李寧曾升最多13.24%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為14.94%。今曾高見65元，是2023年3月16日65.7元後最高。暫連升2日，累計升2元。
破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見4.85元，收報4.82元，升7.59%；潤華服務（2455）創上市新高，見1.6元，收報1.43元，升2.88%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.64元，收報1.49元，跌4.49%；IGG（0799）創52周高，見6.75元，收報5.9元，跌10.88%；北京控股（0392）創52周高，見31.85元，收報31.45元，升0.96%；國藥控股（1099）創52周高，見28元，收報27.8元，升1.46%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.1元，收報16.04元，升3.35%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.44元，收報6.3元，跌0.63%；中國通號（3969）創52周高，見3.58元，收報3.48元，升0.29%；中興通訊（0763）創52周高，見26.85元，收報25.4元，跌3.05%；人保集團（1339）創52周高，見2.87元，收報2.83元，跌0.7%。
破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見25.75元，收報24.15元，跌5.66%；中信（0267）創52周高，見9.84元，收報9.83元，升1.65%；中石化（0386）創52周高，見5.15元，收報5.09元，跌0.2%；農業銀行（1288）創52周高，見3.1元，收報3.05元，跌0.65%。
21隻股份創上市新低，其中十隻包括，天鴿互動（1980）低見0.44元，收報0.445元，跌2.2%；滇池水務（3768）低見0.99元，收報1元，跌1.96%；創勝集團醫藥（6628）低見5.2元，收報5.51元，跌2.11%；瀛晟科學（0209）低見0.12元，收報0.148元，升15.63%；稀鎂科技（0601）低見0.141元，收報0.143元，跌8.33%；國美金融科技（0628）低見0.144元，收報0.144元，跌4%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.113元，收報0.115元，跌3.36%；建德國際控股（0865）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；華夏文化科技（1566）低見0.044元，收報0.045元，跌4.26%；瑞科生物（2179）低見14.2元，收報14.42元，跌1.5%。
22隻股份創52周低，其中包括，康希諾生物（6185）低見38.15元，收報41.1元，升6.06%；誼礫控股（0076）低見0.246元，收報0.249元，跌0.4%；王氏國際（0099）低見1.7元，收報1.7元，無升跌；正商實業（0185）低見0.83元，收報0.85元，跌1.16%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，跌1.18%；Ａ８新媒體（0800）低見0.215元，收報0.228元，無升跌；中國秦發（0866）低見0.191元，收報0.205元，跌2.84%；招商局置地（0978）低見0.49元，收報0.495元，升1.02%；勵時集團（1327）低見0.07元，收報0.075元，跌6.25%。
異動股
上升異動股，包括，寶新金融（1282）收報0.202元，升31.17%；同景新能源（8326）收報0.198元，升29.41%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.097元，升27.63%；嘉耀控股（1626）收報3.89元，升17.52%；中國數字視頻（8280）收報0.077元，升16.67%；中國華君（0377）收報1.68元，升15.86%；瀛晟科學（0209）創上市新低，見0.12元，收報0.148元，升15.63%；賽迪顧問（2176）收報0.51元，升14.61%；國富創新（0290）收報0.229元，升14.5%；山東新華製藥股份（0719）收報7.27元，升14.49%。
下跌異動股，包括，邁博藥業（2181）收報0.58元，跌17.14%；毅高國際控股（8218）創上市新低，見0.07元，收報0.16元，跌15.79%；歲寶百貨（0312）收報0.09元，跌14.29%；世大控股（8003）收報0.4元，跌13.04%；梁志天設計集團（2262）創上市新低，見0.141元，收報0.141元，跌12.42%；亨鑫科技（1085）收報2.54元，跌12.41%；高奧士國際（8042）收報0.081元，跌11.96%；開源控股（1215）平上市低位0.015元，收報0.015元，跌11.76%；SPROCOMM INTEL（1401）收報0.57元，跌10.94%；IGG（0799）創52周高，見6.75元，收報5.9元，跌10.88%。
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