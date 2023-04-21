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招商局出資4.62億元參股南亞商貿物流中心項目

招商局港口（0144）公布，今日公司收到並接納由SLPA及斯里蘭卡港口、航運及航空部代表GOSL發出的意向書，授出90日獨家期以供訂約方訂立有關SACLH項目的協議。

據公告，招商局港口的全資附屬公司FCGL與Access Engineering及SLPA訂立股東協議，內容有關成立及管治項目公司以實施SACLH項目。項目公司的已發行股本為8400萬美元（約6.59億港元），其中招商局港口旗下的FCGL以現金出資5880萬美元（約4.62億港元），佔股7成﹔Access Engineering及SLPA分別各自以現金方式出資1260萬美元（約9900萬港元），各自佔股15%。

同日，項目公司與SLPA訂立BOT協議。根據BOT協議，各方同意採用「建設－經營－移交(BOT)」模式實施SACLH項目。

今次SACLH項目的建築工作預計分兩期進行，成本總額估計約3.92億美元（約30.77億港元）

招商局港口指，近年集團一直積極開拓海外港口市場，並適時把握海外商機，以發展其港口業務。

公司通過發展CICT，已獲得科倫坡港口SACLH項目的成功。而公司參與投資、建設及營運科倫坡港口的南亞商業物流中心的 SACLH項目將有利於公司擴大其於南亞港口市場的份額，同時增加其收入及溢利。SACLH項目對本公司提升區域影響力、增強市場競爭力具有重要意義，符合公司的投資策略。

 

 

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