據公告，招商局港口的全資附屬公司FCGL與Access Engineering及SLPA訂立股東協議，內容有關成立及管治項目公司以實施SACLH項目。項目公司的已發行股本為8400萬美元（約6.59億港元），其中招商局港口旗下的FCGL以現金出資5880萬美元（約4.62億港元），佔股7成﹔Access Engineering及SLPA分別各自以現金方式出資1260萬美元（約9900萬港元），各自佔股15%。

同日，項目公司與SLPA訂立BOT協議。根據BOT協議，各方同意採用「建設－經營－移交(BOT)」模式實施SACLH項目。

今次SACLH項目的建築工作預計分兩期進行，成本總額估計約3.92億美元（約30.77億港元）

招商局港口指，近年集團一直積極開拓海外港口市場，並適時把握海外商機，以發展其港口業務。

公司通過發展CICT，已獲得科倫坡港口SACLH項目的成功。而公司參與投資、建設及營運科倫坡港口的南亞商業物流中心的 SACLH項目將有利於公司擴大其於南亞港口市場的份額，同時增加其收入及溢利。SACLH項目對本公司提升區域影響力、增強市場競爭力具有重要意義，符合公司的投資策略。

其他報道

港3月通脹放緩至1.7%

長汽首季少賺89%

外管局叫買A股 稱現時估值低

新地申請增設人民幣櫃台

智利擬將鋰業轉國營

全日沽空金額176億 比率升至16% 盈富沽空金額最多

中美關係緊張 資金避險 恒指收市跌321點 三大指數齊創6周最大按周跌幅

馬雲獲聘香港大學榮譽教授 任期3年