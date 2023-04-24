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香港失業率連跌11個月 降至3.1%好過預期 續創3年半低

統計處公布，本港截至3月底三個月失業率連跌11個月，由2月底的3.3%跌至3.1%，好過預期的3.2%，同時亦是2019年10月後新低，當月報3%。總就業人數增加3900人，至365.02萬人。就業不足率亦由1.3%降至1.2%。

失業人數（不經季節性調整）下跌減少約600人，至11.51萬人。同期就業不足人數減少約1 200人，跌至4.67萬人。

首3月各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌主要見於批發業。

勞工及福利局局長孫玉菡評論指，「勞工市場繼續改善。展望未來，隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善。本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助」。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較上一個三個月期間下跌0.1個百分點至4.2%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.1個百分點至3.8%，餐飲服務活動業的失業率在過去大約一年持續下跌後微升0.1個百分點至4.9%。其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。

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