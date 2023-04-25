鑒於經濟增速的反彈，經濟學家正在密切關注貨幣和財政支持信號。幾家大行將今年內地經濟增速預測上調至接近6%或更高，遠高於5%左右的官方目標，從而降低了增加刺激的必要性。

投資者將仔細分析中共中央政治局會議的基調和措辭，觀察是否與去年12月會議和中央經濟工作會議有所不同——這或許暗示政策會發生重大調整。不過，其中可能不會有太多細節，因為政策細則通常會在會議後由政府機關制定。

另外，自2021年12月首次出現以來，多次政策會議都提到經濟面臨的三大風險：需求收縮，供給衝擊和預期減弱，但在央行一季度貨幣政策例會聲明中去除了相關措辭。報道倡評估中央政治局用來描述經濟風險的措辭，以衡量其對經濟復蘇的信心。

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