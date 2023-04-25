彭博社報道，4月召開的中共中央政治局會議通常會聚焦經濟，為未來幾個月的政策定調。目前還沒有確切的會議日期，但可能會在本周舉行。報道指出關注內地政策重心會否從刺激轉向在不實施額外刺激的情況下，提振企業信心，增加就業，促進房地產市場發展。
鑒於經濟增速的反彈，經濟學家正在密切關注貨幣和財政支持信號。幾家大行將今年內地經濟增速預測上調至接近6%或更高，遠高於5%左右的官方目標，從而降低了增加刺激的必要性。
投資者將仔細分析中共中央政治局會議的基調和措辭，觀察是否與去年12月會議和中央經濟工作會議有所不同——這或許暗示政策會發生重大調整。不過，其中可能不會有太多細節，因為政策細則通常會在會議後由政府機關制定。
另外，自2021年12月首次出現以來，多次政策會議都提到經濟面臨的三大風險：需求收縮，供給衝擊和預期減弱，但在央行一季度貨幣政策例會聲明中去除了相關措辭。報道倡評估中央政治局用來描述經濟風險的措辭，以衡量其對經濟復蘇的信心。
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