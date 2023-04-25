中國駐法大使爭議言論引發的新地緣政治擔憂以及即將到來的五一假期促使投資者削減風險敞口，A股、港股、美期、美債息均下跌。恒指曾低見19617.38點，是3月28日後最低。科指亦曾低見3822.8點，是3月20日後最低。恒指跌穿250天、科指10天線跌穿250天線。
恒指今早低開56點，高位跌49點，低位跌342點，高低波幅293點。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為11.16%，下跌為40%，無升跌為48.82%。
恒指半日跌324點或1.62%，報19635點，大市成交金額524億元；國指跌127點或1.89%，報6606點。恒生科技指數收報3824點，跌3.46%。
藍籌股成交金額217.06億元，佔大市成交41.42%；科指成份股成交金額123.08億元，佔大市成交23.48%；國指成份股成交金額187.47億元，佔大市成交35.77%。
窩輪及牛熊證成交金額減少15.89%，至95.77億元，佔大市成交18.26%。牛熊證成交金額44.13億元，減少15.45%；窩輪成交金額51.64億元，減少16.26%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，65隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升1.92%，收報5.32元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.32%，收報46.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.8元，跌1.04%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.91元，跌5.33%。
恒指跌穿250天線(19730.38點)。科指10天線(4090.28點)跌穿250天線(4110.75點)。
北水南下合計淨流入16.01億元，較上日增加723.33%，淨流入金額是2023年4月21日30.61億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入48.58億元。南水北上合計淨流出52.07億元人民幣，較上日增加36.04%，連續第3日流出，累計流出166.54億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬洲（0288）收報4.48元，跌1.54%。ASMPT（0522）收報69.65元，跌3.8%。灣區發展（0737）收報2元，跌0.99%。中廣核電力（1816）收報1.93元，跌1.03%。中國鋁業（2600）收報4.44元，跌1.99%。龍源電力（0916）見52周低8.23元，收報8.29元，跌3.04%。浙商銀行（2016）收報2.76元，無升跌。上海電氣（2727）收報1.99元，跌1.49%。
青啤（0168）首季多賺28.9%至14.2億元人幣。收報80.85元，跌0.37%。
小家電股Vesync（2148）首季銷售額按年升24.1%。收報3.38元，升1.81%。
海倫司（9869）首季純利約7400至7600萬元人幣。收報13.02元，升2.04%。
宏利（0945）：有意將港澳業務公司遷冊至香港。收報150元，升0.81%。
福萊特玻璃（6865）首季多賺17％，收入升53％。收報20.8元，跌3.48%。
內媒：網易（9999）在上海起訴暴雪娛樂，要求退還3億人幣欠款。收報138.3元，跌3.82%。
三月份訪澳入境客按年大增2.7倍至逾195.6萬人次。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.16元，跌1.93%。美高梅中國（2282）收報10.3元，跌1.72%。澳博（0880）收報3.97元，跌0.75%。
永利澳門（1128）收報8.37元，跌1.41%。銀河娛樂（0027）收報55.4元，跌2.38%。金沙中國（1928）收報28.1元，跌3.44%。
內地據報引導銀行進一步下調存款利率。建行（0939）收報5.24元，升0.19%。工商銀行（1398）收報4.21元，跌0.24%。中國銀行（3988）收報3.14元，升0.64%。
李開復連續3日減持美圖（1357）。收報2.01元，跌4.29%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見18.78元，收報18.68元，升3.55%；正味集團（2147）創上市新高，見0.79元，收報0.77元，升5.48%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8356.65元，收報8356.65元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.7元，收報100.7元，升0.2%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525元，收報525元，升0.19%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.72元，收報1.55元，跌3.13%；檳傑科達（1665）創52周高，見1.19元，收報1.1元，升0.92%；人保集團（1339）創52周高，見2.91元，收報2.88元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；INTL GENIUS（0033）創52周高，見6.02元，收報5.6元，升3.7%；中船防務（0317）創52周高，見11.5元，收報10.84元，跌2.69%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.22元，收報5.16元，升0.19%；中石油（0857）創52周高，見5.38元，收報5.32元，升1.92%；。
34隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.11元，收報0.111元，跌6.72%；天鴿互動（1980）低見0.41元，收報0.41元，跌3.53%；德琪醫藥（6996）低見2.62元，收報2.69元，跌2.89%；京東（9618）低見132.2元，收報132.4元，跌4.34%；協同通信（1613）低見0.35元，收報0.42元，跌1.18%；普天通信（1720）低見0.09元，收報0.09元，跌6.25%；天譽置業（0059）低見0.021元，收報0.024元，跌4%；朗詩綠色管理（0106）低見0.11元，收報0.111元，跌6.72%；中國智能健康（0348）低見0.112元，收報0.135元，升4.65%；富通科技（0465）低見0.225元，收報0.255元，升2%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見37.3元，收報37.9元，跌7.9%；龍源電力（0916）低見8.23元，收報8.29元，跌3.04%；山水水泥（0691）低見1.16元，收報1.16元，跌2.52%；正商實業（0185）低見0.72元，收報0.74元，跌3.9%；亞證地產（0271）低見0.164元，收報0.164元，跌4.65%；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.255元，跌7.27%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）低見0.21元，收報0.211元，無升跌；鐵貨（1029）低見0.091元，收報0.093元，跌2.11%。
異動股
上升異動股，包括，米格國際（1247）收報0.64元，升47.13%；倩碧控股（8367）創52周高，見0.42元，收報0.37元，升21.31%；滄港鐵路（2169）收報2.65元，升18.83%；中彩網通控股（8071）收報0.035元，升16.67%；松景科技（1079）收報0.043元，升16.22%；彭順國際（6163）收報0.38元，升15.15%；德萊建業（1546）收報0.155元，升14.81%；熒德控股（8535）收報0.134元，升14.53%；ＥＰＳ創健科技（3860）收報1.14元，升14%；NEXION TECH（8420）收報0.075元，升13.64%。
下跌異動股，包括，信能低碳（0145）收報0.12元，跌43.4%；通達宏泰（2363）收報0.106元，跌33.75%；維太創科（6133）收報0.255元，跌29.17%；中國支付通（8325）創上市新低，見0.039元，收報0.039元，跌18.75%；北京體育文化（1803）收報0.115元，跌18.44%；千盛集團控股（8475）創上市新低，見0.315元，收報0.32元，跌15.79%；企展控股（1808）收報1.07元，跌15.75%；Ｆ８企業（8347）收報0.17元，跌14.57%；太平洋航運（2343）收報2.76元，跌14.29%。
其他報道
Netflix大幅提高對韓劇、電影等投資 未來4年投資額達25億美元