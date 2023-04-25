中國駐法大使爭議言論引發的新地緣政治擔憂以及即將到來的五一假期促使投資者削減風險敞口，A股、港股、美期、美債息均下跌。恒指曾低見19617.38點，是3月28日後最低。科指亦曾低見3822.8點，是3月20日後最低。恒指跌穿250天、科指10天線跌穿250天線。