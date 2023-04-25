隨着整體經濟環境有所改善，45%受訪餐廳在首季錄得盈利增長，23%就表示盈利與去年第四季持平；66%餐廳對第二季整體經濟環境感到樂觀，較上季的46%有所上升。

香港出入境限制解除後，港人紛紛外遊，來港遊客亦開始增加，49%餐廳表示，因海外與內地遊客增加，總收入大幅增加高達40%。不過部分餐廳未能從中受惠，36%餐廳表示第一季生意受本地消費者外遊影響而錄得下降。

勞動力市場方面，95%餐廳在人手招聘方面遇到困難，72%表示首季面臨人手不足的問題，76%就指正進行招聘，七成餐廳曾於第一季提高員工薪酬，其中68%表示薪酬加幅為5%或以下；27%則表示加幅為5至10%。

調查發現，89%受訪餐廳認為即使疫後復常，外送服務將仍然重要，甚至變得更為重要；70%餐廳表示對第二季的餐飲業前景有信心，較上季的51%大幅提升。此外，93%餐廳預計新一期消費券將對總收入帶來一定幫助，更有28%餐廳擬於第二季進行業務擴張。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，即使疫情減退，外送服務對大部分餐廳而言仍至關重要。戶戶送將致力協助餐廳夥伴善用現有資源最大限度地提升收入，改善營運效率，盡力在各方面提供適當協助。

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