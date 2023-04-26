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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 見1個月高 港美息差連續4日收窄

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升5.03點子至3.28405%，是3月24日後最高，當日報3.29071%。對上一次連升6日是2023年3月10日，當日拆息報3.45476%。

港元現報7.8498元升值1點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多6點子，報7.8493元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.82點子至3.11179%；1星期HIBOR升3.12點子至3.24792%；2星期HIBOR升5.1點子至3.23881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.19點子至3.68226%；6個月期HIBOR跌0.18點子至4.03601%；12個月期HIBOR升1.99點子至4.40113%。

美元指數現報101.807貶值0.056點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.01614%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.8757%，連續4日收窄，利差是2023年4月04日後最窄，當日差距為-1.868%。

對上一次連續4日收窄，是2023年3月08日，當日利差報-1.5125%。

 

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