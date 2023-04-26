隔晚美股受銀行股暴跌拖累而向下，美期今早回升，港股亦先跌後升，恒指重上250天線。
恒指今早低開96點，高位升155點，低位跌96點，高低波幅252點。通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為26.49%，下跌為22.1%，無升跌為51.4%。
恒指半日升116點或0.59%，報19733點，大市成交金額524億元；國指升45點或0.69%，報6647點。恒生科技指數收報3875點，升1.34%。
藍籌股成交金額213.53億元，佔大市成交40.75%；科指成份股成交金額134.35億元，佔大市成交25.63%；國指成份股成交金額190.02億元，佔大市成交36.26%。
窩輪及牛熊證成交金額減少32.14%，至85.59億元，佔大市成交16.31%。牛熊證成交金額36.35億元，減少42.52%；窩輪成交金額49.24億元，減少21.7%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。
藍籌41隻升，35隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升6.14%，收報8.47元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌2.1%，收報13.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.08元，升5.78%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報21.35元，跌1.61%。
恒指250天線(19725.47點)失而復得。科指50天線(4105.36點)跌穿250天線(4109.72點)。
北水南下合計淨流入3.11億元，較上日減少85.26%，連續第4日流入，累計流入56.77億元，對上一次連續4日淨流入是4月18日。南水北上合計淨流入22.77億元人民幣，終止連續3日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報4.4元，跌1.12%。中海外（0688）收報19.64元，升1.03%。中國平安（2318）收報51.7元，升0.49%。中集車輛（1839）收報7.54元，升0.27%。招商銀行（3968）收報4.4元，跌1.12%。海螺（0914）收報25.3元，升0.4%。中遠海運港口（1199）收報4.87元，升1.04%。香港寬頻（1310）收報5.99元，跌0.17%。國航（0753）收報6.98元，升1.45%。上海醫藥（2607）收報15.42元，無升跌。上海石油化工股份（0338）收報1.34元，升0.75%。中石化油服（1033）收報0.63元，跌1.56%。維達（3331）收報22.1元，升2.55%。
大股東Prosus減持騰訊（0700）78.96萬股，持股降至25.99%。收報344.4元，升1.77%。
國務院：培育汽車出口優勢，優化外貿發展環境。吉利（0175）收報9.79元，升2.3%。比亞迪（1211）收報228.4元，升2.42%。華晨中國（1114）收報3.29元，升0.3%。廣汽集團（2238）收報4.77元，升1.49%。東風集團股份（0489）收報3.64元，升2.25%。長城汽車（2333）收報9.29元，升2.54%。北京汽車（1958）收報2.21元，升1.84%。小鵬（9868）收報36.55元，升1.67%。理想汽車（2015）收報90.55元，升2.61%。蔚來（9866）平上市低位62.5元，收報64.25元，升0.08%。零跑（9863）收報35.05元，無升跌。
譚仔（2217）業務受疫情影響發盈警，料全年盈利按年大跌逾三成。收報2.11元，跌2.76%。
暴雪中國：不認為退款由網易（9999）單方面支付，未收到相關訴狀。收報136.4元，跌1.52%。
名創優品（9896）料首季經調整淨利潤增逾260%。收報32.85元，升3.96%。
David Webb增持鷹美（2368）至5%。收報4.54元，升5.83%。
融信（3301）未能於4月27日分期償付「20融信01」，申30日寬限期。收報0.455元，跌1.09%。
破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1062.6元，收報1062.3元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1064.9元，收報1064.9元，升0.06%；秦港股份（3369）創52周高，見1.24元，收報1.23元，無升跌；華能國電（0902）創52周高，見5元，收報4.85元，升8.26%；華電國際（1071）創52周高，見3.99元，收報3.83元，升5.51%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見6.37元，收報5.88元，跌0.68%；遠東酒店實業（0037）創52周高，見1.14元，收報1.09元，跌2.68%；三一國際（0631）創52周高，見9.87元，收報9.81元，升5.03%；華能國際電力股份（0902）創52周高，見5元，收報4.85元，升8.26%。
破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.22元，收報5.17元，升1.37%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；德琪醫藥（6996）低見2.61元，收報2.69元，升2.67%；縱橫遊（8069）低見0.123元，收報0.125元，跌2.34%；信能低碳（0145）低見0.054元，收報0.062元，跌23.46%；中國高精密（0591）低見0.385元，收報0.405元，跌66.8%；高山企業（0616）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；建德國際控股（0865）低見0.025元，收報0.025元，跌10.71%；綠色經濟（1315）低見0.155元，收報0.155元，跌16.22%；銀城國際控股（1902）低見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；５１信用卡（2051）低見0.106元，收報0.11元，跌12%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.091元，收報0.091元，跌8.08%；龍源電力（0916）低見7.87元，收報8.19元，跌1.56%；王氏國際（0099）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；力寶（0226）低見1.95元，收報1.95元，跌3.47%；亞證地產（0271）低見0.155元，收報0.158元，跌4.24%；先豐服務集團（0500）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；帝國科技集團（0776）低見3.8元，收報3.99元，跌4.55%；億和控股（0838）低見0.83元，收報0.85元，升2.41%；高雅光學（0907）低見0.249元，收報0.249元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，正大企業國際（3839）收報1.82元，升21.33%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.099元，升20.73%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.58元，升19.59%；揚宇科技（8113）收報0.152元，升16.92%；華康生物醫學（8622）收報0.179元，升16.23%；沿海家園（1124）收報0.029元，升16%；直通電訊（8337）收報0.149元，升15.5%；國際娛樂（1009）收報0.46元，升15%；華夏文化科技（1566）收報0.054元，升14.89%；華榮能源（1101）收報0.057元，升14%。
下跌異動股，包括，GUANZE MEDICAL（2427）創上市新低，見0.46元，收報0.46元，跌70.13%；中國高精密（0591）創上市新低，見0.385元，收報0.405元，跌66.8%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.054元，收報0.062元，跌23.46%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.057元，跌17.39%；盛良物流（8292）創上市新低，見0.06元，收報0.088元，跌16.98%；聯洋智能控股（1561）收報1.16元，跌16.55%；連成科技集團（8635）收報0.66元，跌16.46%；銀城國際（1902）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌16.36%；綠色經濟（1315）創上市新低，見0.155元，收報0.155元，跌16.22%；中國服飾控股（1146）收報0.105元，跌14.63%。
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