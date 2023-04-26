根據業績，港交所首季收入及其他收益錄55.6億元，按年升19%；主要業務收入按年升5%至50億元，反映保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但交易及結算費減少以及上市費收入減少已抵銷部分升幅。期內EBITDA錄42.1億元，按年升21%。

首季港交所的投資收益淨額為5.49億元，去年同期虧損1.04億元，反映外部管理的投資基金（外部組合）錄得公平值收益淨額1.95億元，以及內部管理的公司資金的投資收益上升。

期內港交所核心業務偏弱，聯交所中股本證券產品平均每日成交金額按年少9%至1147億元，衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額跌36%至131億元，平均每日成交金額跌13%至1278億元；滬股通及深股通平均每日成交金額按年跌8%至970億元人民幣；LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量跌14%至50.3萬手；債券通北向通平均每日成交金額升9%至370億元人民幣。

截至3月底，共有超過90宗新股上市申請在處理中。

港交所中午報325.2元，升約0.1%。

其他報道

阿里雲歷來最大型減價 最多減至半價

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 見1個月高 港美息差連續4日收窄

美國4月份消費者信心指數創9個月低位

騰訊：微信視頻號及小程序已支持數字人民幣支付

耶倫：若國債上限未能上調 將致經濟災難

隔晚人民幣見7周最弱

麥當勞總裁稱顧客抗拒某些加價 不願附加薯條

第一信託銀行考慮剝離1000億美元資產

蘋果據報擬推AI健康服務

恒指低開96點 科指跌0.7% 阿里跌2.9% 騰訊跌0.7%