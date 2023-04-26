收入39.2億元，按年跌26%，略低過預期的39.3億港元。當中，半導體解決方案收入15.4億元，低過預期的16.5億元；表面貼裝技術解決方案收入23.8億元，好過預期的22.3億元。

期內，研發支出4.859億元，按年增1.4%，多過預期的4.499億元。

期內，毛利率按年跌21點子，按季亦跌98點子，跌至40.4%，但好過預期的40.1%。

第一季新增訂單總額為35.5億元，按年跌49.7%，按季則增13.8%。主要受汽車終端市場的持續需求所推動。由於電子產品於汽車中的使用日漸增加，集團的解決方案，包括燒結、激光切割及塑封成型受到青睞，其汽車業務亦受惠於為全球更多電動車企業提供的解決方案。

集團行政總裁黄梓达先生表示，「第一季度宏觀經濟環境依然充滿挑戰，但綜合考慮各種因素，表現相對較好。雖然短期展望仍然不確定，但對較長期的復蘇和增長前景依然充滿信心」。

其他報道

谷歌母公司Alphabet首季賺698億美元 按年升3% 勝預期

渣打首季除稅前溢利升23%至17億美元

高盛：內地公司季績強勁 料助股市重拾動力

半日沽空金額89億 盈富沽空金額最多

中遠海運港口首季少賺17%

港交所首季賺34.1億元 按年升28% 勝預期

恒指半日升116點 重上250天線 科指升1.3%

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴 創板指2300點得而復失