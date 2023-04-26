相關福利包括Web3項目和初創公司所需的技術、社群和資源，公司無需煩惱基礎架構問題，可專注建立去中心化的應用程式、Web3工具、服務等，持續推動創新。

Google Cloud表示，Google for Startups Cloud Program計劃提供多種福利，包括提供兩年內最高20萬美元的Google Cloud抵免額以及技術與協作支援。此外，Web3初創企業專屬福利包括技術、社群及資源的相關支援。

其他報道

美議員要求制裁華為等中國雲計算公司 外交部：最終損害美國消費者利益

「新債王」岡拉克稱辦公室遭美國國稅局突查

珍酒李渡近下限定價 一手中籤率100%

馬斯克談「去美元化」：若將一貨幣「武器化」次數足夠多 別國就會停用

騰訊據報計劃投資更多海外遊戲資產

ASMPT首季少賺62% 第二季銷售收入預計均遜預期 曾挫8%見近兩年最大跌幅

谷歌母公司Alphabet首季賺698億美元 按年升3% 勝預期

渣打首季除稅前溢利升23%至17億美元

高盛：內地公司季績強勁 料助股市重拾動力

半日沽空金額89億 盈富沽空金額最多

中遠海運港口首季少賺17%

港交所首季賺34.1億元 按年升28% 勝預期

恒指半日升116點 重上250天線 科指升1.3%

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴 創板指2300點得而復失

阿里雲歷來最大型減價 最多減至半價

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 見1個月高 港美息差連續4日收窄

美國4月份消費者信心指數創9個月低位