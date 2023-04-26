Google Cloud今日宣布，將進一步擴展Google for Startups Cloud Program的計劃範圍，納入更多Web3企業專屬的福利。種子輪前（Pre-seed）至A輪融資階段的 Web3項目和初創公司（包括股權、代幣、NFT代幣融資或來自區塊鏈基金會的補助金）即日起只要符合條件，就可在申請Google for Startups Cloud Program計劃時，一併申請Web3初創企業的專屬福利。
相關福利包括Web3項目和初創公司所需的技術、社群和資源，公司無需煩惱基礎架構問題，可專注建立去中心化的應用程式、Web3工具、服務等，持續推動創新。
Google Cloud表示，Google for Startups Cloud Program計劃提供多種福利，包括提供兩年內最高20萬美元的Google Cloud抵免額以及技術與協作支援。此外，Web3初創企業專屬福利包括技術、社群及資源的相關支援。
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