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恒指公司就外國公司納入恒指徵詢市場意見

恒生指數公司刊發諮詢文件，就外國公司入選恒生指數的候選資格、恒生指數選股採用的七個行業組別、以及恒生指數中「香港」成份股數目之檢討結果向市場徵詢意見。

恒指一直定位為於香港交易所上市的大中華公司之代表。為更符合香港作為國際金融中心之角色，連接中國內地與世界其他地區，恒生指數公司建議將外國公司納入恒生指數的選股範疇。

自2021年5月起，恒生指數採用新的選股方法，按行業組別篩選恒生指數候選成份股，行業組別的組成將每兩年進行檢討。恒生指數公司已完成對首次行業組別的檢討，並建議對現有七個行業組別的組合不作任何變動。

另外，恒生指數公司同時建議取消恒生指數中25隻「香港」成份股的數目上限，認為為「香港」成份股數目設定上限並不必要。

目前，約有68間在主板上市的公司被分類為外國公司，自2018年第三季起符合納入恒生綜合指數的資格，並於今年3月開始，恒生綜合指數裡的外國公司可以通過互聯互通買賣。

 

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