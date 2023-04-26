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中海外經營溢利錄66.4億人幣 撇除額外收益升34.3%

中海外（0688）公布，首季經營溢利為66.4億元（人民幣，下同），較去年同期不包含收購股權所產生的收益，經營溢利上升34.3%。首季收入為319億元，按年上升10.6%。

今年首季中海外的銀行結餘及現金為1,396.6億元，較2022年底的1,103.1億元，增加293.5億元今年首季淨借貸比率維持於40%之內的行業低水平，財務持續穩健。截至2022年底中海外的淨借貸比率為45.2%。

今年首季中海外連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額為836億元，按年上升73.2%，對應銷售樓面面積為426萬平方米，按年上升70.1%。首季集團在內地2個城市新增2幅土地，新增總樓面面積19萬平方米，總地價42.2億元。

中海外指，在首季度全球經濟仍面臨多重挑戰，如地緣政治風險並無緩和、外圍貨幣政策持續緊縮及歐美銀行先後爆發危機，全球經濟增速預期放緩。中國經濟於今年首季逐步復蘇，首季全國商品房成交止跌回升，一、二線重點城市的住宅成交顯著增長，呈現了良好的發展勢頭。香港樓市氣氛於第一季開始好轉，成交量顯著增加，發展商重啟大型銷售活動。隨着內地與香港全面通關，香港經濟正逐步復常，預期將支持樓市穩定發展。

集團發揮其財務穩健、資金充裕、可售貨值高及貨量結構優異的優勢，在

穩健基礎上保持進取，抓住市場企穩回升的機會，推動銷售增長，同時精準

投資、精益管理，強化競爭優勢，積極主動為未來可持續的高質量發展積蓄

力量。

 

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