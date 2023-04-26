入稟狀中11名被告姓名依次為曾泠樨、江莉、趙昕、周丹、朱志煌、梁宇鈺、楊同源、冉茂秀、冉鳳鳴、劉豹、潘寧；上述人士英文姓名全為普通話拼音，登記地址為內地多區，包括湖北省、廣西省、貴州省、四川省、湖南省、重慶、深圳及廣州市等。他們均被指違反《證券條例》中關於操縱證券市場的條文，包括直接或間接增加中國大健康的交易，維持或穩定其股價，意圖誘使別人購買或不出售其股份。首被告曾泠樨同時被指與Liang Yujie串謀違反《證券條例》；第2至11名被告則被指在當中有份協助、教唆，慫使或串謀犯事。

證監會根據《證券條例》第213條，申請禁止所有被告處置指明的任何財產，同時請法院頒令所有被告採取步驟，令因他們的行為而蒙受損失的投資者回復相關交易之前的狀況。另外又申請高院委任接管人，接管第6至11名被告在China Fund Securities Limited（現名China On Securities Limited或「中安證券」）帳戶中被凍結的財產。

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