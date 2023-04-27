個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.83%，折合報345.3元；阿里巴巴（9988）跌0.18%，折合報11.02元；美團（3690）跌0.45%，折合報132.5元；匯控（0005）升1.01%，折合報55.81元；建行（0939）跌0.49%，折合報5.2元。

道期現升0.068%；標期現升0.19%；納期現升0.47%。日股現跌0.56%，韓股現跌0.65%，澳股現跌0.45%。

VIX指數隔晚升0.42%或0.08點，報18.84點。

紐油現升0.25%或0.18美元，報74.49美元；布油現升0.29%或0.23美元，報77.92美元；金價現升0.11%或2.2美元，報1991.24美元；LME 銅期貨隔晚升0.28%或24.5美元，報8552.5美元。美國10年期債息現跌0.27%或0.0094厘，報3.4391厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，比亞迪（1211）、中國人壽（2628）、中海油（0883）、海爾智家（6690）、郵儲銀行（1658）、中石化（0386）、中國中免（1880）、贛鋒鋰業（1772）等。

梅斯健康（2415）上市，定價9.1元。

珍酒李渡（6979）上市，定價10.82元。

瑞典母公司擬售維達（3331）控股權，市值達135億。維達首季純利瀉近九成。

友邦（1299）首季新業務價值增長28%，至10.5億美元。

金風科技（2208）首季扣除非經常性損益淨利減少27%。

中匯集團（0382）中期溢利按年增17.6%至近3億人幣，。

創天傳承（8195）擬8000萬收購「現代持續教育中心」。

香港寬頻（1310）楊主光：沒有賣盤計劃，料下半財年住宅和企業寬頻業務向好。香港寬頻中期純利跌92%，息0.2元。

Naspers間接持股公司沽78.96萬股騰訊（0700），套現2.66億元。

招行（3968）首季賺388億人幣，按年升8%。

平保（2318）首季多賺48.9%，新業務價值按年8.8%。

彩星玩具（0869）委任太子女陳凱倫為執董。

中海外（0688）經營溢利錄66.4億人幣，撇除額外收益升34.3%。

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