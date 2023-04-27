恒指今早低開20點或0.11%，報19736點，大市成交金額19億元；國指今早低開29點或0.44%，報6625點。恒生科技指數開市報3850點，跌0.57%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.58%，下跌為4.96%，無升跌為89.44%。