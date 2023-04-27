恒指今早低開20點或0.11%，報19736點，大市成交金額19億元；國指今早低開29點或0.44%，報6625點。恒生科技指數開市報3850點，跌0.57%。非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為5.58%，下跌為4.96%，無升跌為89.44%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，42隻下跌，17隻無升跌。友邦（1299）升2.56%，報86元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.03%，報78.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報36.25元，升1.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見60.9元，開市報60.9元，跌4.55%。
恒指續高於250天線(19721.78點)。科指續低於主要平均線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報234元，升0.52%。中國人壽（2628）開市報14元，無升跌。中海油（0883）開市報12.38元，跌0.96%。海爾智家（6690）開市報23.65元，跌0.63%。郵儲銀行（1658）無成交，報5.07元。中石化（0386）開市報5.14元，跌0.77%。中國中免（1880）開市報172元，無升跌。贛鋒鋰業（1772）開市報51.5元，升0.39%。
梅斯健康（2415）上市，定價9.1元。開市報8.85元，跌2.75%。
珍酒李渡（6979）上市，定價10.82元。開市報9元，跌16.82%。
瑞典母公司擬售維達（3331）控股權，市值達135億。維達首季純利瀉近九成。開市報21.2元，跌2.75%。
友邦（1299）首季新業務價值增長28%，至10.5億美元。開市報86元，升2.56%。
金風科技（2208）首季扣除非經常性損益淨利減少27%。開市報6.57元，升1.39%。
中匯集團（0382）中期溢利按年增17.6%至近3億人幣，。無成交，報2.68元。
創天傳承（8195）擬8000萬收購「現代持續教育中心」。無成交，報1.47元。
香港寬頻（1310）楊主光：沒有賣盤計劃，料下半財年住宅和企業寬頻業務向好。香港寬頻中期純利跌92%，息0.2元。開市報5.69元，跌5.01%。
Naspers間接持股公司沽78.96萬股騰訊（0700），套現2.66億元。開市報347元，跌0.34%。
招行（3968）首季賺388億人幣，按年升8%。開市報38.4元，跌2.91%。
平保（2318）首季多賺48.9%，新業務價值按年8.8%。開市報52.25元，升1.36%。
彩星玩具（0869）委任太子女陳凱倫為執董。無成交，報0.56元。
中海外（0688）經營溢利錄66.4億人幣，撇除額外收益升34.3%。開市報19.68元，升0.1%。
破頂股包括，日清食品（1475）創52周高，見7元，開市報7元，升0.29%；秦港股份（3369）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，無升跌；正道集團（1188）創52周高，見0.04元，見52周低0.04元，開市報0.04元，無升跌；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；曠逸國際（2912）無成交，報0.164元；首都金融控股（8569）無成交，報0.54元。
1隻股份創上市新低，蔚來（9866）低見60.9元，開市報60.9元，跌4.55%。
異動股
上升異動股，包括，富一國際控股（1470）開市報0.114元，升14%；恒達集團控股（3616）開市報0.35元，升12.9%；海納智能（1645）開市報0.88元，升11.39%；潼關黃金（0340）開市報0.405元，升10.96%；GT STEEL GROUP（8402）開市報1.8元，升9.09%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；誼礫控股（0076）開市報0.265元，升7.72%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）開市報0.58元，升7.41%；倩碧控股（8367）開市報0.415元，升6.41%；信達國際控股（0111）開市報0.36元，升5.88%；北森控股（9669）開市報14.3元，升5.15%。
下跌異動股，包括，珍酒李渡（6979）開市報9元，跌16.82%；中國支付通（8325）平上市低位0.035元，開市報0.035元，跌12.5%；陸慶娛樂（8052）開市報0.015元，跌6.25%；香港寬頻（1310）開市報5.69元，跌5.01%；國開國際投資（1062）開市報0.077元，跌4.94%；金山雲（3896）開市報3.09元，跌4.63%；蔚來（9866）創上市新低，見60.9元，開市報60.9元，跌4.55%；維亮控股（8612）開市報0.114元，跌4.2%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌4%。
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