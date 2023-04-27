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內地首3月全國規模以上工業企業利潤下降21.4% 連跌8個月

國統局公布，1-3月份全國規模以上工業企業實現利潤總額1.52萬億元人民幣，按年跌21.4%，連跌8個月，但跌幅較1至2月的22.9%為低。3月份全國規模以上工業企業利潤按年下降19.2%。

國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，3月份，工業生產穩步回升，企業利潤降幅收窄，但降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，不過，上游價格按年回落有利於改善下游行業盈利狀況。下階段，應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。

國統局稱工業企業效益狀況呈現以下主要特點：

一是工業企業營收由降轉增，利潤降幅收窄。 3月份，受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入按年增長0.6%，而1—2月份為下降1.3%，扭轉了去年11月份以來持續下降的局面。營業收入增長促進工業企業利潤改善，3月份規上工業企業利潤按年下降19.2%，降幅較1—2月份收窄3.7個百分點。在41個工業大類行業中，有22個行業利潤增速較1—2月份加快或降幅收窄、由降轉增，佔53.7%。

二是裝備製造業利潤明顯改善。 3月份，裝備製造業營業收入按年由1—2月份下降2.4%轉為增長5.4%，利潤按年下降7.0%，降幅較1—2月份大幅收窄19.1個百分點，是對工業企業盈利改善拉動最大的行業板塊。其中，汽車製造業受市場需求恢復、生產銷售回升等因素作用，利潤由1—2月份下降41.7%轉為增長9.1%；鐵路船舶航空航天運輸設備、通用設備、電氣機械行業利潤均實現較快增長，增速分別為25.5%、16.5%、11.3%。

三是電氣水行業利潤保持快速增長。 3月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長27.6%，繼續保持快速增長。其中，由於經濟企穩回升，用電需求增加，電力生產明顯加快，電力行業利潤增長41.9%。

四是部分消費品行業盈利狀況改善。 3月份，擴內需促消費政策效應持續釋放，消費恢復勢頭較好，部分消費品製造行業盈利好轉。在13個消費品製造行業中，有7個行業盈利較1—2月份改善。其中，酒、飲料和精製茶行業利潤按年增長39.9%，增速較1—2月份明顯加快；食品、家具行業利潤分別增長0.8%、0.7%，利潤均由降轉增；紡織、印刷、化纖、造紙行業利潤降幅均較1—2月份收窄。

五是外資企業利潤降幅明顯收窄。 3月份，穩外資穩外貿政策措施發力顯效，外資企業效益明顯改善。外商及港澳台商投資企業營業收入降幅較1—2月份收窄5.2個百分點，利潤按年下降7.1%，降幅較1—2月份大幅收窄28.6個百分點。

 

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