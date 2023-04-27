報告估計，到2070年每名女性一生產子1.36名，與2020年的1.33相若，惟低於維持人口所需的數值2.07。去年出生數跌破80萬人，料到2043年將少於70萬人，2070年預計為50萬人。

按年齡分布，料日本老年人口2043年達到高峰3953萬人，到2070年將佔總人口38.7%，即約每三人中至少有一人老年人。2020年日本總人口平均年齡為47.6歲，2070年將升至54.0歲；平均壽命男性從81.58歲升至85.89歲，女性從87.72歲升至91.94歲。

至於主要支撐社保制度的核心勞動力15至64歲人口，將從2020年的7509萬人到2070年大幅降至4535萬人；至於14歲以下人口，料從2020年的1503萬人2070年降至797萬人。

該估算根據人口普查數據等，大概每五年公布一次。

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