日本厚生勞動省的國立社會保障和人口問題研究所公布，估算2056年總人口將低於1億人，2070年降至8700萬人，較2020年的1.26億人減少三成，料2070年65歲以上老年人為3367萬人，佔人口四成；估算數據中包括在日居住的939萬名外國人，佔人口一成。
報告估計，到2070年每名女性一生產子1.36名，與2020年的1.33相若，惟低於維持人口所需的數值2.07。去年出生數跌破80萬人，料到2043年將少於70萬人，2070年預計為50萬人。
按年齡分布，料日本老年人口2043年達到高峰3953萬人，到2070年將佔總人口38.7%，即約每三人中至少有一人老年人。2020年日本總人口平均年齡為47.6歲，2070年將升至54.0歲；平均壽命男性從81.58歲升至85.89歲，女性從87.72歲升至91.94歲。
至於主要支撐社保制度的核心勞動力15至64歲人口，將從2020年的7509萬人到2070年大幅降至4535萬人；至於14歲以下人口，料從2020年的1503萬人2070年降至797萬人。
該估算根據人口普查數據等，大概每五年公布一次。
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