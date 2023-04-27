港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升0.67點子至3.29077%，是3月23日後最高，當日報3.35357%。對上一次連升7日是3月13日，當日拆息報3.49958%。
港元現報7.8498元貶值2點子，曾貶值最多3點子，報7.8499元，亦曾升值最多6點子，報7.849元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.07點子至3.03107%；1星期HIBOR升0.05點子至3.24845%；2星期HIBOR升0.28點子至3.24161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至3.68339%；6個月期HIBOR跌0.18點子至4.03423%；12個月期HIBOR升0.58點子至4.40696%。
美元指數現報101.359貶值0.108點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.01771%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.784%，連續5日收窄，利差是2023年4月03日後最窄，當日差距為-1.7624%。
對上一次連續5日收窄，是2023年3月09日，當日利差報-1.4993%。
其他報道
內地首3月全國規模以上工業企業利潤下降21.4% 連跌8個月
恒指低開20點 科指跌0.5% 珍酒李渡潛水16% 梅斯健康跌2.7%
港股ADR跌60點 夜期低水23點 比亞迪、中人壽、中海油等業績 珍酒李渡、梅斯上市
第一信託銀行再挫30% 道指跌228點 伙標指齊見近1個月低 納指逆升0.4%