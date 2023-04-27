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SHOPLINE：疫後網購增長境勢不變

開店平台SHOPLINE今天發布《2023香港開店白皮書》，平台去年一共觸及335萬名顧客，香港商戶全年總營業額及總訂單量按年分別增長49.3%及 42.9%。

數據顯示，去年經營O2O或OMO的商戶數字持續增長，按年上升達四成，佔總商戶的29.7%。調查發現，92%受訪商戶認為提供「線上買、門市取」選項可吸引消費者更願意購物，另有94%受訪商戶認為提供網店、門市共通的會員積分，有效吸引消費者再次消費，O2O或OMO商戶平均商品成交金額比純網店高出6倍。

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，去年疫情嚴峻期間，市民只能通過網購購物，因此基數較高，今年整體網購銷售將錄下跌，不過過去五年平均年增長約為10至20%，亦可看到整體網購增長趨勢不會回落。

他又指，香港零售業如要做得好，線上線下並非對立，而是全方面行銷。香港開關後線下消費熱度明顯改善，但有很多因素影響線下部署，例如租金、地方等。如商戶以OMO形式發展業務，整個消費渠道更多樣化，對商戶而言更是「有利而無害」。

趙公亮又指，短期內會將ChatGPT整合至SHOPLINE後台，並連結電郵及短訊營銷工具「SmartPush」，當輸入主題、目標語言等關鍵詞後，ChatGPT將會自動生成電郵主題及撰寫完整電郵內容，方便商戶善用EDM作推廣。

 

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